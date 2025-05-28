Келлог відповів на погрози Медведєва Третьою світовою: Негайно припиніть вогонь

Спецпредставник президента США з питань України Кіт Келлог закликав Росію негайно припинити вогонь після того, як заступник голови російського Радбезу Дмитро Медведєв пригрозив Дональду Трампу Третьою світовою війною.

У Трампа відповіли на погрози Медведєва

– Розпалювання страху перед Третьою світовою війною – це прикрий, необачний коментар Медведєва, який не гідний світової держави, – написав він у мережі Х.

За його словами, президент США Дональд Трамп працює над тим, щоб зупинити війну та припинити вбивства в Україні.

– Ми очікуємо на отримання меморандуму про припинення вогню, який ви обіцяли тиждень тому. Припиніть вогонь негайно, – звернувся Келлог до Кремля.

Зараз дивляться

Stoking fears of WW III is an unfortunate, reckless comment by @MedvedevRussiaE and unfitting of a world power. President Trump @POTUS is working to stop this war and end the killing. We await receipt of RU Memorandum (Term Sheet) that you promised a week ago. Cease fire now. https://t.co/Mq2NxLyw2V — Keith Kellogg (@generalkellogg) May 27, 2025

Йдеться про заяву Дмитра Медведєва, який у відповідь на слова Дональда Трампа про те, що якби не він, то з РФ могли статися дуже погані речі, а Путін грає з вогнем, написав:

– Я знаю лише одну, справді погану річ – Третю світову війну. Сподіваюся, Трамп це розуміє!

Напередодні Кіт Келлог заявив, що США вже отримали від України перелік із 22 умов для мирної угоди і тепер очікують меморандум від Росії.

Також, за його словами, можлива нова зустріч представників України та Росії може відбутися у Женеві, оскільки росіяни відмовилися зустрічатись у Ватикані.

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