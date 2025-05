Келлог відповів на погрози Медведєва Третьою світовою: Негайно припиніть вогонь

Спецпредставник президента США з питань України Кіт Келлог закликав Росію негайно припинити вогонь після того, як заступник голови російського Радбезу Дмитро Медведєв пригрозив Дональду Трампу Третьою світовою війною.

За його словами, президент США Дональд Трамп працює над тим, щоб зупинити війну та припинити вбивства в Україні.

– Ми очікуємо на отримання меморандуму про припинення вогню, який ви обіцяли тиждень тому. Припиніть вогонь негайно, – звернувся Келлог до Кремля.

Stoking fears of WW III is an unfortunate, reckless comment by @MedvedevRussiaE and unfitting of a world power. President Trump @POTUS is working to stop this war and end the killing. We await receipt of RU Memorandum (Term Sheet) that you promised a week ago. Cease fire now. https://t.co/Mq2NxLyw2V

— Keith Kellogg (@generalkellogg) May 27, 2025