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Валентина Летяк, редакторка стрічки
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Келлог відповів на погрози Медведєва Третьою світовою: Негайно припиніть вогонь

Кіт Келлог
Фото: Getty Images

Спецпредставник президента США з питань України Кіт Келлог закликав Росію негайно припинити вогонь після того, як заступник голови російського Радбезу Дмитро Медведєв пригрозив Дональду Трампу Третьою світовою війною.

У Трампа відповіли на погрози Медведєва

– Розпалювання страху перед Третьою світовою війною – це прикрий, необачний коментар Медведєва, який не гідний світової держави, – написав він у мережі Х.

За його словами, президент США Дональд Трамп працює над тим, щоб зупинити війну та припинити вбивства в Україні.

– Ми очікуємо на отримання меморандуму про припинення вогню, який ви обіцяли тиждень тому. Припиніть вогонь негайно, – звернувся Келлог до Кремля.

Зараз дивляться

Йдеться про заяву Дмитра Медведєва, який у відповідь на слова Дональда Трампа про те, що якби не він, то з РФ могли статися дуже погані речі, а Путін грає з вогнем, написав:

– Я знаю лише одну, справді погану річ – Третю світову війну. Сподіваюся, Трамп це розуміє!

Напередодні Кіт Келлог заявив, що США вже отримали від України перелік  із 22 умов для мирної угоди і тепер очікують меморандум від Росії.

Також, за його словами, можлива нова зустріч представників України та Росії може відбутися у Женеві, оскільки росіяни відмовилися зустрічатись у Ватикані.

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Війна в Україні, Володимир Путін, Дмитро Медведєв, Дональд Трамп, Кіт Келлог, переговори, Російська агресія
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