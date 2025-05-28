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Анастасія Кожушко, редакторка стрічки
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Майже 60% громадян країн ЄС схвалюють військову допомогу Україні

скільки людей на землі
Фото: Depositphotos

Більшість мешканців Європейського Союзу підтримують закупівлю та передання військового обладнання Україні.

Жителі ЄС підтримують передання України допомоги

Про це свідчать результати опитування Eurobarometer.

Загалом реакція Євросоюзу на російське вторгнення в Україну знаходить схвалення серед більшості європейців.

Зараз дивляться

Зокрема, 80% опитаних виступають за прийом у ЄС осіб, які були змушені тікати від війни.

Понад три чверті — 76% — підтримують фінансову та гуманітарну допомогу для України.

Також 72% респондентів підтримують запровадження економічних санкцій проти російських державних структур, компаній і приватних осіб.

Ще 60% опитаних схвалюють надання Україні статусу країни-кандидата на вступ до ЄС. А 59% погоджуються з тим, що ЄС має фінансувати постачання Україні військового оснащення.

Російська агресія проти України залишається найважливішою темою для громадян ЄС — 27% респондентів назвали її ключовою серед 15 можливих варіантів. Далі йдуть міжнародна ситуація (24%) і питання безпеки та оборони (20%).

Крім того, 77% опитаних вважають, що вторгнення Росії є загрозою для безпеки всього Євросоюзу.

Паралельно, за результатами одного з останніх опитувань у США, майже 60% американців вважають, що Дональд Трамп не проявляє достатньої жорсткості у ставленні до Володимира Путіна.

Водночас більшість громадян США — як демократи, так і республіканці — виступають за продовження військової підтримки України з боку адміністрації Трампа.

Нагадаємо, в нещодавньому опитуванні зʼясувалося, що американці та західноєвропейці вважають, що протягом 5-10 років може спалахнути Третя світова війна.

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