Майже 60% громадян країн ЄС схвалюють військову допомогу Україні

Більшість мешканців Європейського Союзу підтримують закупівлю та передання військового обладнання Україні.

Жителі ЄС підтримують передання України допомоги

Про це свідчать результати опитування Eurobarometer.

Загалом реакція Євросоюзу на російське вторгнення в Україну знаходить схвалення серед більшості європейців.

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Зокрема, 80% опитаних виступають за прийом у ЄС осіб, які були змушені тікати від війни.

Понад три чверті — 76% — підтримують фінансову та гуманітарну допомогу для України.

Також 72% респондентів підтримують запровадження економічних санкцій проти російських державних структур, компаній і приватних осіб.

Ще 60% опитаних схвалюють надання Україні статусу країни-кандидата на вступ до ЄС. А 59% погоджуються з тим, що ЄС має фінансувати постачання Україні військового оснащення.

Російська агресія проти України залишається найважливішою темою для громадян ЄС — 27% респондентів назвали її ключовою серед 15 можливих варіантів. Далі йдуть міжнародна ситуація (24%) і питання безпеки та оборони (20%).

Крім того, 77% опитаних вважають, що вторгнення Росії є загрозою для безпеки всього Євросоюзу.

Паралельно, за результатами одного з останніх опитувань у США, майже 60% американців вважають, що Дональд Трамп не проявляє достатньої жорсткості у ставленні до Володимира Путіна.

Водночас більшість громадян США — як демократи, так і республіканці — виступають за продовження військової підтримки України з боку адміністрації Трампа.

Нагадаємо, в нещодавньому опитуванні зʼясувалося, що американці та західноєвропейці вважають, що протягом 5-10 років може спалахнути Третя світова війна.

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