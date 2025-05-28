Недостатньо захищені від дітей: Pornhub і ще три сайти потрапили під перевірку ЄС

Європейська комісія розпочала розслідування щодо чотирьох великих порносайтів – Pornhub, Stripchat, XNXX та XVideos – через можливе недотримання вимог щодо вікової перевірки, які мають захищати дітей від перегляду контенту для дорослих.

Порносайти під слідством – подробиці

Проаналізувавши політику кожної з платформ, комісія дійшла висновку, що вони не мають ефективних механізмів вікової верифікації, які б реально перешкоджали доступу неповнолітніх до такого контенту. Зокрема, йдеться про те, що всі чотири сайти використовують лише одноразові самостійні підтвердження повноліття в один клік, що вважається неефективним.

Розслідування проводиться в межах закону ЄС про цифрові послуги, спрямованого на боротьбу зі шкідливим контентом в інтернеті, дезінформацією, кіберзлочинністю, мовою ворожнечі та продажем підробок. Закон також має на меті захист психічного здоров’я дітей і обмеження їхнього доступу до неприйнятних матеріалів.

Зараз дивляться

– Сьогодні гарний день для захисту дітей в інтернеті в ЄС, адже ми починаємо правозастосувальні дії проти чотирьох дуже великих платформ із контентом для дорослих, чим показуємо, що ми серйозно ставимося до захисту неповнолітніх, – заявив представник Єврокомісії журналістам.

Конкретних термінів завершення розслідування поки не встановлено, однак у Брюсселі наголосили, що планують діяти оперативно, залежно від реакції платформ.

Що загрожує порносайтам

Платформи мають впровадити ефективні форми вікової перевірки, відповідно до вимог європейських регуляторів. В іншому разі їм загрожує штраф до 6% від глобального річного обороту.

Єврокомісія регулює ті онлайн-платформи, які мають понад 45 млн користувачів, такі як Google, Meta чи X (раніше Twitter). Сайти з меншою аудиторією підпадають під нагляд національних органів у 27 державах – членах ЄС.

Реакція сайтів з дорослим контентом

Комісія повідомила, що сайт Stripchat більше не входить до переліку “дуже великих онлайн-платформ” після відповідної апеляції компанії.

Це означає, що з вересня регулювання платформи перейде до влади Кіпру, де зареєстрована її материнська компанія Technius Ltd. Однак слідство щодо інструментів вікової верифікації триватиме, оскільки нове визначення ще не набрало чинності. Обов’язки Stripchat щодо захисту дітей залишаються незмінними.

Материнська компанія Pornhub – Aylo Freesites – вже відреагувала на дії Єврокомісії, заявивши, що повністю підтримує ініціативи з онлайн-безпеки дітей.

– Ми завжди дотримуємося закону. Ми вважаємо, що найкращий спосіб захисту як дітей, так і дорослих – це вікова перевірка на рівні пристрою користувача, – заявили представники платформи.

Technius Ltd наразі не прокоментувала ситуацію. Також поки не надійшло відповіді від брюссельського юриста, який раніше представляв WebGroup Czech Republic (власника XVideos) та NKL Associates (власника XNXX) у судових справах ЄС.

Джерело : The Guardian

Якщо побачили помилку, будь ласка, виділіть фрагмент тексту і натисніть Ctrl+Enter.