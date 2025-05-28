Папа Лев XIV згадав Україну під час молитви у Ватикані та закликав зупинити війну

Під час загальної аудієнції у Ватикані у середу, 28 травня, Папа Римський Лев XIV знову згадав у молитві Україну, яка потерпає від нової хвилі обстрілів.

На площі Святого Петра понтифік закликав зупинити війну та підтримати будь-які ініціативи, спрямовані на встановлення миру.

– У ці дні моя думка часто лине до українського народу, який постраждав від нових серйозних обстрілів цивільного населення та інфраструктури, – зазначив Папа, звертаючись до прочан.

Папа Римський підтримав Україну

Понтифік запевнив, що перебуває з українцями у духовній близькості та молиться за всі жертви, особливо за дітей і родини.

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– Рішуче поновлюю заклик зупинити війну та підтримати кожну ініціативу, спрямовану на діалог і мир. Прошу всіх єднатися в молитві за мир в Україні та скрізь, де люди страждають від війни, – сказав Лев XIV.

Як повідомляє Vatican News, у своїй промові Папа згадав також Сектор Гази, закликавши звільнити заручників, припинити вогонь і повністю дотримуватись гуманітарного права.

Нагадаємо, що на тлі постійних обстрілів в Україні та ескалації конфліктів у світі, Папа Лев XIV раніше заявив про готовність прийняти у Ватикані наступний раунд переговорів між Україною та Росією.

Втім, як писало агентство Reuters з посиланням на джерела в Росії, Москва не розглядає Ватикан як відповідне місце для переговорів. Серед причин названо католицький статус Святого Престолу, його розташування в Італії – країні НАТО та ЄС, а також практичні складнощі з логістикою через санкції.

Водночас державний секретар Ватикану кардинал П’єтро Паролін підтвердив, що Святий Престол готовий надати нейтральний і безпечний простір для перемовин, але не виступатиме посередником, доки самі сторони цього не попросять.

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