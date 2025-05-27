Статус тимчасового захисту українців у ЄС: Чернишов анонсував консультації в Брюсселі

Міністр національної єдності Олексій Чернишов прокоментував останні повідомлення про обговорення статусу тимчасового захисту для українських біженців у Європейському Союзі. Він запевнив, що його відомство уважно слідкує за розвитком ситуації.

Тимчасовий захист для українців має діяти до кінця війни

Чернишов підкреслив, що Україна продовжує “відстоювати права кожного громадянина, який був змушений покинути дім через агресію Росії”.

За його словами, наступного тижня в Брюсселі заплановані консультації за його участі, де обговорюватимуться строки дії тимчасового захисту для українців у країнах ЄС.

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– Вже наступного тижня у Брюсселі відбудеться низка консультацій за моєї участі щодо терміну дії тимчасового захисту для українців у ЄС. Разом з партнерами будемо працювати над його продовженням – заявив урядовець.

Очільник міністерства також висловив переконання, що тимчасовий захист для українських громадян має діяти доти, доки не буде досягнуто стійкого миру.

– Водночас, маємо усвідомлювати, що продовження цього статусу не може тривати вічно, – додав він.

Видання Euractiv раніше повідомило, що в Брюсселі ведуться обговорення можливого припинення дії програми тимчасового захисту для громадян України, які виїхали до ЄС після початку повномасштабного вторгнення Росії у 2022 році.

На початку травня прем’єр-міністр Чехії Петр Фіала заявив, що остаточне рішення щодо майбутнього правового статусу українських біженців може бути ухвалене під час засідання міністрів внутрішніх справ ЄС, запланованого на червень.

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