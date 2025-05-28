Вся територія у чорному диму: у Підмосков’ї палає ринок

У Московській області РФ у місті Солнєчногорськ спалахнув ринок. Повідомляється, що вогонь охопив площу у 2 100 квадратів.

Про це повідомляють пропагандистські Telegram-канали.

Пожежа у Московській області

Спершу повідомили про те, що у Підмосков’ї загорівся будівельний магазин. На відео було видно вогонь, який охопив приміщення та клуби чорного диму.

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Згодом Telegram-канали написали, що полум’я повністю знищило магазин будматеріалів на вулиці Красній у Солнєчногорську. Після цього вогонь перекинувся на ринок Вірменія Маркет. А всю територію окутав густий чорний дим.

На відео чути, як вибухають банки з фарбою, а також видно людей, які фільмують пожежу на телефони.

Через якийсь час повідомили, що полум’я охопило 2 100 квадратів ринку Вірменія Маркет.

Пропагандисти повідомили, що щойно розпочалася пожежа, то десять осіб самостійно евакуювалися. Про постраждалих не повідомляли.

Нагадаємо, вночі 21 травня дрони завдали удару по Болховському заводу напівпровідникових приладів в Орловській області Росії.

Місцеві скаржилися вночі на численні вибухи, пов’язуючи їх з атакою дронів на завод, продукція якого використовується в системах РЕБ, управління, зв’язку та тренажерах для танків і ракет.

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