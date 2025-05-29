Адміністрація Трампа добилася тимчасового збереження мит через апеляцію

Сьогодні апеляційний суд США ухвалив рішення залишити в силі мита, запроваджені Дональдом Трампом, до завершення розгляду справи, яка була ініційована адміністрацією президента.

Апеляційний суд США дозволив тимчасову дію мит Трампа

У середу, 28 травня, Федеральний суд США з питань міжнародної торгівлі визнав введення мит незаконним. Це поставило під сумнів подальшу реалізацію глобальної економічної стратегії Трампа.

Проте сьогодні апеляційна інстанція вирішила тимчасово зберегти дію мит, поки триває судовий процес. Апеляційний суд не уточнив, як довго діятиме тимчасове призупинення рішення Суду міжнародної торгівлі, але затвердив графік розгляду апеляції, який триватиме до 9 червня.

Зараз дивляться

У разі програшу апеляції адміністрація Трампа планує звернутися до Верховного суду США.

Рішення суду про заборону мит Трампа

Мита, введені Дональдом Трампом, є ключовим елементом його зовнішньоекономічної політики. Вони неодноразово ставали об’єктом критики через вплив на глобальну торгівлю та відносини США з основними торговельними партнерами.

Суд постановив, що закон про міжнародні надзвичайні економічні повноваження (IEEPA), на який посилався Трамп, не надає президенту США повноважень для введення таких тарифів. Згідно з Конституцією США, виключне право встановлювати тарифи належить Конгресу.

Йдеться про мита в розмірі 25% на товари з Канади та Мексики, 20% – на імпорт з Китаю, а також 10% – на імпорт з інших країн-партнерів США. Трамп обґрунтовував їх запровадження необхідністю скорочення торговельного дефіциту.

При цьому рішення суду не стосується тарифів у 25% на автомобілі, автозапчастини, сталь і алюміній. Ці обмеження запроваджено згідно з іншим законом – розділом 232 закону про розширення торгівлі.

Крім того, суд скасував “взаємні” тарифи у розмірі від 20% до 50% на продукцію з 60 країн, які мали набути чинності 9 липня, якщо до того часу ці держави не дійшли б угоди з Білим домом.

Адміністрація Трампа подала апеляцію вчора, протягом кількох хвилин після оголошення рішення.

Пов'язані теми:

Якщо побачили помилку, будь ласка, виділіть фрагмент тексту і натисніть Ctrl+Enter.