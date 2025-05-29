РФ перегнала 40 Ту-22М3 та 20% від наявних в РФ літаків Ту-95МС: що це означає

На тлі активізації ракетних ударів по території України аналітики дедалі уважніше відстежують пересування стратегічної авіації РФ.

Про це повідомляє військовий портал Defense Express.

Росія переганяє літаки на базу Оленья

Чергові супутникові знімки, оприлюднені ресурсом AviVector у Twitter, вказують на масштабну концентрацію літаків на кількох ключових аеродромах Росії.

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????Satellite images of ???????? Olenya Airbase as of May 19, 09:40 UTC The airbase housed 5 Tu-95MS (Bear-H), 5 An-12 (Cub) and 38 Tu-22M3 (Backfire-C). Compared to the latest imagery of this airbase, there were 3 Tu-95MS aircraft present, which means that 2 Tu-95MS arrived this… pic.twitter.com/ddfIMuojxH — AviVector (@avivector) May 19, 2025

Так, станом на 26 травня 2025 року на базі Оленья одночасно перебували 40 ракетоносців Ту-22М3, 11 бомбардувальників Ту-95МС (близько 20% від усього флоту цього типу) та 5 літаків Ан-12.

Ці дані разюче контрастують з інформацією середини травня, коли 42 Ту-22М3 були зафіксовані на сибірській авіабазі Белая.

За оцінками, загальний парк Ту-22М3 у РФ не перевищує 60 одиниць, тож така ротація виглядає вкрай показовою.

Ще один показовий аспект — лише три Ту-95МС із наявних одинадцяти на Оленьї були залучені до ракетного удару по Україні 26 травня.

Це демонструє обмеженість реально боєготових машин навіть при значній кількості формально присутньої техніки.

Знімки з іншої ключової бази Енгельс також виявили динамічні зміни. Станом на 25 травня там перебували 6 Ту-95МС, 3 Ту-160 та 4 Су-34.

А вже наступного дня — лише по 3 Ту-95МС і Ту-160, та 2 Су-34. Після масованого обстрілу 26 травня на базу Енгельс одночасно приземлилися сім Ту-95МС, ще один вирушив назад на Оленью.

Такі активні маневри стратегічних бомбардувальників свідчать про спроби заплутати розвідку України та партнерів, щоб приховати підготовку до нових ударів.

Ймовірно, росіяни прагнуть ускладнити ідентифікацію бойових вильотів, змінюючи дислокації літаків за кілька днів чи навіть годин до атаки.

Однак подібна тактика має й зворотний бік — перевитрату льотного ресурсу, який для таких типів авіатехніки, як Ту-95МС, Ту-22М3 та Ту-160, є вкрай обмеженим.

Таким чином, РФ фактично змушена розплачуватись технічним зношенням авіапарку за можливість маскувати свої наміри та утримувати тиск на Україну.

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