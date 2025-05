РФ перегнала 40 Ту-22М3 та 20% від наявних в РФ літаків Ту-95МС: що це означає

На тлі активізації ракетних ударів по території України аналітики дедалі уважніше відстежують пересування стратегічної авіації РФ.

Про це повідомляє військовий портал Defense Express.

Чергові супутникові знімки, оприлюднені ресурсом AviVector у Twitter, вказують на масштабну концентрацію літаків на кількох ключових аеродромах Росії.

????Satellite images of ???????? Olenya Airbase as of May 19, 09:40 UTC

The airbase housed 5 Tu-95MS (Bear-H), 5 An-12 (Cub) and 38 Tu-22M3 (Backfire-C).

Compared to the latest imagery of this airbase, there were 3 Tu-95MS aircraft present, which means that 2 Tu-95MS arrived this… pic.twitter.com/ddfIMuojxH

— AviVector (@avivector) May 19, 2025