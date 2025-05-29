Суд тимчасово заборонив Трампу позбавляти мігрантів, зокрема з України, правового захисту

Адміністрації президента США Дональда Трампа тимчасово заборонили позбавляти правового захисту сотні тисяч мігрантів, які прибули до Штатів за гуманітарними програмами часів головування Джо Байдена, серед яких — українці, які втекли від війни.

Відповідне рішення ухвалив Федеральний суд США, пише The New York Times.

Суддя Федерального окружного суду Массачусетса Індіра Талвані зобов’язала уряд зняти заборону на опрацювання заяв мігрантів, які продовжують свій статус у США. Постанова поширилася на військовослужбовців-іноземців, афганців та українців.

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У суді заявили, що припинення легального перебування цих груп, які тимчасово проживають, працюють або навчаються у США, ймовірно, є незаконним і може посіяти розбрат у країні.

Суддя Талвані назвала серйозною ескалацією всеосяжну кампанію Трампа з позбавлення захисту тих, кому його вже було надано раніше.

– Не в інтересах громадськості створювати обставини, за яких сотні тисяч людей упродовж кількох місяців опиняться в країні незаконно, ці люди не зможуть легально працювати у своїх громадах або забезпечувати себе і свої сім’ї, — проінформувала вона.

Вона ухвалила рішення сертифікувати всіх постраждалих як окремий клас, тимчасово поширивши загальний захист на тих, хто бере участь у кількох програмах, до винесення остаточного рішення у справі.

За інформацією NYT, до нового класу увійдуть афганці, які співпрацювали з американськими військовими впродовж 20 років війни в Афганістані; українці, які втекли після повномасштабного вторгнення Росії 2022 року; та учасники програми возз’єднання родин, що давала змогу мігрантам з Центральної та Південної Америки возз’єднуватися з рідними у США, чекаючи на отримання візи.

Як інформує видання, ухвалене судом рішення буде, ймовірно, оскаржене. Проте юристи та захисники імміграційного права привітали цей крок.

Протест мігрантів у відповідь на указ Трампа

Протест було подано до суду у відповідь на січневий указ Трампа, який заборонив уряду розглядати імміграційні заяви, подані мігрантами з України та низки інших країн, яким дозволили в’їзд до США за спеціальними програмами часів президентства Джо Байдена.

Голос Америки повідомляв, що призупинення стосується, зокрема, програми Єднання заради України (U4U), за якою до Штатів в’їхали понад 150 тис. українців. Як зазначили у Міністерстві внутрішньої безпеки США, цей крок викликаний потребою “додаткових перевірок для виявлення можливого шахрайства, ризиків для громадської безпеки та загроз національній безпеці”.

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