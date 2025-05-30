Ілон Маск вживав кетамін та екстазі під час роботи радником Трампа – NYT

Мільярдер Ілон Маск вживав наркотики під час роботи одним із найближчих радників Дональда Трампа. Він так часто вживав кетамін, що це спричинило проблеми з сечовим міхуром.

Про це йдеться у розслідуванні газети The New York Times. Стверджується, що Маск також подорожував зі щоденним запасом приблизно у 20 таблеток кетаміну.

Маск вживав наркотики під час роботи з Трампом

За даними анонімних джерел, Маск регулярно вживав кетамін, екстазі та психоделічні гриби під час свого “політичного злету”. Вживання наркотиків посилилося, коли він пожертвував $275 млн на президентську кампанію Трампа. А також, коли він очолив створений департамент урядової ефективності в уряді президента США.

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Маск оголосив про те, що залишає державну службу у середу. За ці кілька місяців він “демонстрував нестабільну поведінку”, зокрема, ображав членів кабінету міністрів і віддавав нацистське вітання на політичному мітингу.

За словами джерел, у Маска розвинулася серйозна кетамінова залежність. Він вживав таблетки іноді щодня, а не так, як заявляв в одному з інтерв’ю, що це траплялося “приблизно раз на два тижні”. Він стверджував, що йому призначали кетамін від депресії.

Навесні минулого року, як повідомляє Times, Маск говорив співробітникам, що вживання кетаміну впливає на його сечовий міхур – це є одним із наслідків зловживання цим наркотиком.

NYT пише, що незрозуміло, чи вживав Маск наркотики, коли приєднався до команди Трампа у Білому домі, коли брав участь у важливих зустрічах з іноземними лідерами і керував скороченням федеральних витрат.

Білий дім не відповів на запит журналістів про те, чи проходив Маск тестування на наркотики, зважаючи на його доступ до секретної інформації.

Журналісти зазначають, що Управлінням з контролю за наркотиками (DEA) класифікує екстазі за списком I. Тобто ця речовина є забороненою для вживання федеральними службовцями, хоча Маск класифікувався як “спеціальний держслужбовець” і, як пише NYT, не підпадав під ті ж правила, що і звичайний службовець.

Щодо кетаміну, то у США він офіційно дозволений для використання як знеболювальне під час медичних процедур, але не коли це є змішуванням з іншими наркотиками.

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