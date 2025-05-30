Маск із синцем під оком прийшов на пресконференцію з Трампом у Білий дім

Мільярдер і технологічний підприємець Ілон Маск з’явився в Овальному кабінеті в п’ятницю з синцем на оці, який, за його словами, з’явився після пустощів із сином.

Про це повідомляє видання The Hill.

Синець на оці Маска

Маск з’явився в Овальному кабінеті разом із президентом Дональдом Трампом, щоб відзначити свій відхід з посади глави Департаменту урядової ефективності (DOGE).

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У генерального директора Tesla у куточку правого ока помітний синець. Журналіст Бретт Семюелз із видання The Hill запитав Маска, що сталося з його оком, на що той відповів, що це сталося через його маленького сина Ікса.

– Я просто бавився з маленьким Іксом і сказав: Давай, вдар мене в обличчя. І він це зробив. Виявляється, навіть 5-річний хлопчик може вдарити тебе в обличчя. Але тоді я не відчував нічого особливого, а потім, мабуть, з’явилися синці. Але я просто бавився з дитиною, – сказав Маск.

Трамп здивувався й перепитав, чи справді це зробив: Це був Ікс? Ікс міг це зробити.

Потім Ілон Маск сказав, що Ікс зараз перебуває зі своєю матір’ю. Вперше дитина з’явилася в Овальному кабінеті в лютому, а також супроводжувала президента Трампа на літаку Marine One.

Раніше видання Wall Street Journal у своєму розслідуванні написало, що Ілон Маск завів щонайменше 14 дітей від чотирьох жінок, маючи намір боротися з демографічним колапсом за допомогою так званого легіону генетично обдарованих нащадків.

Джерело : The Hill

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