Росія розплатилася з Іраном золотом і криптовалютою за шахеди

Росія передала Ірану щонайменше 1,8 тонни золотих злитків загальною вартістю приблизно $104 млн як плату за дрони Shahed-136, які збирали в особливій економічній зоні Алабуга в Татарстані.

Про це повідомляє The Washington Post із посиланням на звіт американської аналітичної організації C4ADS, що отримала доступ до відповідного контракту між сторонами.

РФ використовує золото для розрахунку з Іраном

Згідно з документами, 16 березня 2023 року сторони уклали угоду про постачання 1 788 кг золота за ціною $58,32 за грам. Окрім цього, 5 квітня було підписано ще один договір, який передбачає передачу додаткових 2 067 кг золота. Водночас, як підкреслюють аналітики, деталі другої поставки та факт її реалізації наразі залишаються невідомими.

Зараз дивляться

Аналітики C4ADS зазначають, що використання золота як засобу розрахунку дозволило уникнути операцій у доларах США, які могли б бути заблоковані санкціями американського Мінфіну. Такий формат оплати також забезпечує більшу конфіденційність угоди.

Росія платить дирхамами та криптоволютою

Окрім золота, Росія застосовувала й альтернативні фінансові механізми. Наприклад, було зафіксовано випадок переказу коштів у дирхамах ОАЕ на банківський рахунок у Дубаї. Угода була укладена в межах вільних економічних зон Об’єднаних Арабських Еміратів, які відомі спрощеним режимом регулювання фінансових операцій та податковими пільгами.

У звіті також згадуються криптовалюти як один із інструментів розрахунків. Зокрема, електронні листи свідчать, що іранська компанія SAS, яка перебуває під санкціями США, могла використовувати криптовалюту для здійснення платежів.

В одному з листів, що стосується візиту білоруського президента Олександра Лукашенка до Ірану у березні 2023 року, йдеться про оплату послуг аеропорту криптовалютою Tether.

Основний маршрут постачання Shahed-136 пролягав через іранський порт Амірабад – звідти дрони доставлялися Каспійським морем до Махачкали.

Угода між Росією та Іраном

Аналітики відзначають, що після візиту делегації з Алабуги до Ірану в листопаді 2022 року сторони досягли ключової домовленості, а під час візиту іранських представників до Росії в березні 2023 року було укладено контракт на постачання золота.

У квітні 2024 року США запровадили санкції проти Sahara Thunder за участь у ланцюгу постачання іранських дронів до Росії. Влада США вважає компанію прикриттям для іранських військових структур.

Після введення обмежень Sahara Thunder оголосила про початок процедури ліквідації, однак аналітики припускають, що на її базі може з’явитися нова структура.

Водночас виробництво дронів на підприємстві в Алабузі істотно зросло – за перші дев’ять місяців 2024 року там випустили 5 760 безпілотників Shahed-136, що більш ніж удвічі перевищує показник за весь попередній рік.

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