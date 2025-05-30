Трамп розчарований Путіним через атаки на Україну під час перемовин — Держдеп

Президент США Дональд Трамп висловив глибоке розчарування діями російського лідера Володимира Путіна, зокрема через обстріли території України, що відбулися під час перемовин про припинення вогню.

Трамп розчарований обстрілами України під час перемовин

Про це заявила представниця Державного департаменту США Теммі Брюс під час брифінгу.

На запитання, чи можливий добросовісний діалог між Москвою і Києвом на тлі бойових дій, Брюс відповіла: Очевидно, ми це з’ясуємо.

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Вона наголосила, що президент Трамп вже склав власне уявлення про наміри Кремля.

– Ми будемо — ми судимо — і я думаю, що президент вже виніс свій вирок Путіну, виходячи з того, що його явно дуже розчарувало вбивство цивільних осіб під час переговорів про перемир’я, — зазначила речниця.

Теммі Брюс додала, що США ухвалюватимуть рішення про подальші кроки залежно від розвитку ситуації:

– Це судження, яке винесуть лідери цієї країни — лідери, відверто кажучи, вільного світу — про те, чи це можливо, чи ні. І я думаю, що в цьому випадку ми будемо змушені приймати рішення в міру розвитку подій, — підкреслила вона.

Новий меморандум і переговори у Стамбулі

Після зустрічі у Стамбулі Кремль оголосив про намір представити свій варіант припинення вогню у вигляді так званого меморандуму.

Міністр закордонних справ РФ Сергій Лавров повідомив, що Росія пропонує провести другий раунд переговорів з Україною 2 червня в тому ж місті.

Українська сторона вже передала свої пропозиції та закликала Москву не затягувати процес.

Заступник міністра закордонних справ Андрій Сибіга наполягає, аби “меморандум” від Росії був надісланий ще до понеділка.

Натомість у Кремлі заявили, що подібна вимога є “неконструктивною” та продовжують наполягати на проведенні переговорів у запропонованому форматі.

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