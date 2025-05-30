Туреччина пропонує провести зустріч Зеленського, Путіна і Трампа після другого Стамбулу

Аби наблизити завершення війни в Україні, Туреччина запропонувала провести зустріч між лідерами США, РФ та України.

Про це під час візиту до Києва заявив міністр закордонних справ Хакан Фідан, пише Hurriyet Daily News.

Як зазначив Фідан, на переконання Туреччини переговори за участю трьох лідерів, а також турецького президента Ердогана, могли б пройти після потенційних других переговорів України і РФ у Стамбулі, які можуть пройти наступного тижня.

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– Ми щиро віримо, що перші та другі прямі переговори у Стамбулі можна завершити зустріччю між паном Трампом, паном Путіним та паном Зеленським під керівництвом пана Ердогана. Прогрес, безумовно, можливий, якщо ми залишимося за столом переговорів, – сказав він.

Фідан про переломний момент у війні

Війна в Україні наближається до переломного моменту, заявив міністр. За його словами, є можливість досягнути міцного миру цьогоріч.

– Ми наближаємося до переломного моменту у війні. Як зазначалося на початку переговорів, що відбулися у Стамбулі 16 травня, перед нами два шляхи: або ми закриємо очі на продовження цієї війни, або досягнемо міцного миру протягом цього року… Ці переговори додали нового виміру інструментам дипломатичного вирішення, – сказав він.

Нагадаємо, що цього тижня він провів переговори з високопосадовцями у Москві, зокрема з Путіним. А сьогодні має зустрітися із Зеленським у Києві.

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