Верховний суд США дозволив Трампу скасувати тимчасовий статус для 530 тис. мігрантів

Верховний суд США ухвалив рішення, яке дозволяє адміністрації Дональда Трампа негайно скасувати так звані програми умовного звільнення (parole), що надавали тимчасовий легальний статус мігрантам із Куби, Гаїті, Нікарагуа та Венесуели.

Тепер Міністерство внутрішньої безпеки США може розпочати процес позбавлення права легального перебування та роботи для приблизно пів мільйона осіб, пише Bloomberg.

Верховний суд підтримує масову депортацію мігрантів із США

Це рішення було ухвалене попри незгоду двох суддів Верховного суду. Воно зупиняє дію постанови федерального окружного суду, яка блокувала скасування програм до завершення судового розгляду.

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Це друге подібне рішення Верховного суду менш ніж за два тижні. Раніше, 19 травня, суд дозволив міністерству внутрішньої безпеки припинити дію іншої програми, яка захищала близько 350 тис. венесуельців від депортації.

Таким чином, Верховний суд сприяє реалізації жорсткого міграційного курсу адміністрації Трампа, спрямованого на масову депортацію мігрантів, у тому числі тих, хто прибув до США легально.

Суд не пояснив своє рішення, що є звичною практикою для таких справ.

Судді Кетанджі Браун Джексон та Соня Сотомайор висловили окрему думку стосовно рішення.

– Суд недооцінює нищівні наслідки того, що уряду дозволено раптово зруйнувати життя та засоби до існування майже пів мільйона іноземців, поки їхні юридичні вимоги ще перебувають на розгляді, – зазначили вони.

За програмою умовного звільнення в’їхали понад 530 тис. осіб

Цей судовий конфлікт стосується мігрантів, які прибули до США за часів президентства Джо Байдена за умови наявності спонсора із США та отримавши схвалення уряду.

Адміністрація Байдена розширила використання інструменту parole, який призначений для тимчасового допуску осіб до США з гуманітарних або суспільно важливих причин, створивши спеціальні програми для громадян Куби, Гаїті, Нікарагуа та Венесуели.

За цими програмами до США в’їхали близько 532 тис. осіб, зазвичай на термін до двох років. Наразі невідомо, скільки з них ще перебувають у країні з дійсним статусом.

Раніше федеральна суддя Індіра Талвані з Бостона заблокувала спробу міністерки внутрішньої безпеки Крісті Ноем скасувати ці програми.

Вона вказала, що згідно з імміграційним законодавством США, скасування умовного звільнення має відбуватись у кожному випадку індивідуально, а не в загальному порядку.

Головний юрисконсульт адміністрації Трампа в Верховному суді Джон Сауер у відповідь заявив, що індивідуальний розгляд кожної справи буде “колосальним завданням”.

Адвокати бенефіціарів програм умовного звільнення закликають Верховний суд відхилити запит. Вони стверджують, що уряд має “коректно застосувати закон перед тим, як скасувати parole та зруйнувати їхнє життя, спричинити масові потрясіння для їхніх родин, роботодавців і громад”.

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