Прогноз хороший: Байден вперше виступив із промовою після виявлення раку

Джо Байден 30 травня вперше виступив із публічною промовою після того, як 18 травня його речник повідомив, що у колишнього президента США діагностували рак простати.

Як повідомляють американські ЗМІ, Байден виступив на заході, присвяченому Дню пам’яті в Меморіальному парку ветеранів у Нью-Касл (штат Делавер).

Байден розповів про свій стан

Він, зокрема, згадав про свого покійного сина Бо Байдена, який служив у Національній гвардії армії штату Делавер і був направлений до Іраку.

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Байден не обговорював нинішню президентську адміністрацію або будь-які політичні новини, але наголосив на важливості єдності у війську, незважаючи на національні політичні розбіжності.

А після промови у спілкуванні з журналістами Байден запевнив, що почувається добре після початку лікування агресивної форми раку простати.

– Прогноз хороший. Ми працюємо над цим. Всі налаштовані оптимістично… Очікується, що ми зможемо це подолати, – сказав він.

За його словами, лікування зводиться до прийому лише однієї таблетки на день.

На запитання про те, що його радники нібито приховували погіршення його стану перед виборами 2024 року, Байден пожартував:

– Ви ж бачите, що я розумово недієздатний і не можу ходити.

Він також сказав, що не шкодує про те, що вирішив балотуватися на другий термін, перш ніж зрештою відмовився від участі у виборах, і дуже пишається своїм перебуванням на посаді.

– У нас багато чого відбувається, і я думаю, що ми переживаємо дійсно складний момент – не тільки в Америці, але й у світі. Я думаю, що це один з переломних моментів в історії, – наголосив Байден.

Це була друга публічна поява колишнього президента з моменту оголошення його діагнозу. Минулого тижня він був на випускному свого онука у школі в Коннектикуті.

18 травня в офісі Байдена повідомили, що в колишнього президента США виявили рак простати, який уже поширився на кістки.

Хоча рак агресивний, він гормонозалежний, тому його можна ефективно контролювати.

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