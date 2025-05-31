Росія ризикує втратити залишки фінансової подушки у 2026 році – СЗР

Деградація російської економіки поглиблюється на тлі тривалої війни проти України та низки західних санкцій. А ключовий стабілізаційний інструмент кремля – Фонд национального благосостояния (ФНБ) – скорочується.

Про це йдеться у повідомленні Служби зовнішньої розвідки України.

Економічний спад в РФ

Так, на початок липня 2022 року обсяг ліквідної частини ФНБ сягав $145 млрд. А вже у липні 2023-го цей показник зменшився до $78 млрд. Станом на 1 травня 2025 року резерви становили лише $39 млрд. Тобто від початку повномасштабної війни російський ФНБ впав майже вчетверо.

Зараз дивляться

Російський експорт нафти – основне джерело надходжень до Фонду – залишається під санкціями. Санкції обмежили доступ Росії до традиційних ринків, а альтернативні маршрути не такі ефективні та призводять до вищих витрат. Прогнозується, що у 2025 році середня ціна на нафту марки Brent становитиме $64 за барель, а в 2026-му – $60.

– Для Росії, чий бюджет наповнюється завдяки нафтогазовим доходам, така динаміка створює критичні фіскальні ризики, – наголошують у Службі зовнішньої розвідки.

Проблеми в економіці РФ

На сьогодні проєкти державної корпорації Росатом, які заплановані на 2025 рік, залишаються недофінансованими на 80%. У російської залізниці РЖД фіксується падіння обсягів перевезень. У видобувній, металургійній і будівельній сферах РФ – також спад виробництва. Російські корпорації масово призупиняють виплату дивідендів. Усе це свідчить про масштабні бюджетні обмеження і втрату фінансової маневровості навіть у стратегічних галузях, наголошують у Службі зовнішньої розвідки.

Попри це Москва продовжує публічно говорити про стабільність економіки.

– Однак підконтрольна державі пропаганда, яка приховує реальні масштаби економічного спаду, не змінює фактів: ресурсна модель російської економіки втрачає ефективність, – кажуть у Службі зовнішньої розвідки України.

За даними відомства, за умови збереження нинішніх обмежень і введення додаткових заходів – це стосується посилення контролю за обходом нафтових санкцій – Росія ризикує втратити залишки фінансової подушки вже у 2026 році.

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