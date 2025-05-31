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Марта Бондаренко, редакторка стрічки
5 хв.

ЄС вважає загрозу від союзу РФ та Китаю найбільшим викликом у світі – Каллас

Кая Каллас
Фото: Getty Images

Верховний представник Євросоюзу з питань закордонних справ і політики безпеки Кая Каллас і президент Франції Еммануель Макрон наголосили на зв’язку між повномасштабною війною, яку веде Володимир Путін проти України та поглибленням відносин Росії з Китаєм.

Про це повідомляє Bloomberg.

Китайсько-російська загроза

– Це найбільший виклик нашого часу. Коли Китай і Росія говорять про спільне проведення змін, яких не бачили сто років, і про перегляд глобального порядку безпеки, ми всі повинні бути вкрай стурбованими, – сказала Каллас під час свого виступу на конференції з безпеки в Шангрі-Ла у Сінгапурі.

Каллас звинуватила Пекін у тому, що він підживлює російську військову машину, адже постачає до РФ 80% товарів подвійного призначення.

Зараз дивляться

Раніше очільник Пентагону Піт Гегсет також попереджав про загрозу Китаю для решти Азії.

– Якщо ви занепокоєні через Китай, то вам слід непокоїтися через Росію, – сказала Кая Каллас.

Західні чиновники звинувачують Китай у постачанні Росії критично важливих технологій, зокрема безпілотників. Також обидві країни займаються кібератаками, саботажем тощо.

Віцепрезидентка Єврокомісії закликала європейських та азійських партнерів працювати разом над боротьбою з так званим тіньовим флотом танкерів, які в обхід санкцій експортують російську нафту.

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Підтримка Росії з боку КНДР

Президент Франції Макрон наголосив, що Північна Корея надає Росії балістичні ракети, артилерійські боєприпаси та війська.

– Якщо Китай не хоче, щоб НАТО було залучене в Південно-Східній Азії чи Азії, він повинен не допустити, щоб Північна Корея діяла на європейській землі, – сказав Макрон у своїй промові в Сінгапурі.

Міністр оборони Китаю Дун Цзюнь цього тижня не прибув до Сінгапуру, що здивувало європейських чиновників. Уперше з 2019 року Китай не відправив свого головного військового дипломата на щорічний форум, де глава делегації зазвичай виступає з промовою і відповідає на запитання.

Як зазначає Bloomberg, відносини між Китаєм і Росією є складними, хоча публічно обидві сторони говорять про дружбу.

Росія хоче, щоб Китай купував більше її неенергетичних товарів, і побоюється напливу дешевих китайських товарів з витісненням західних брендів. Пекін виступає проти російських ядерних погроз і остерігається надто тісних зв’язків із Росією, оскільки це може спровокувати санкції і зашкодити поліпшенню зв’язків з Європою.

Раніше Кая Каллас закликала до сильного міжнародного тиску на Росію після двох днів масованих російських авіаударів, внаслідок яких постраждали цивільні будівлі по всій Україні.

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Джерело: Bloomberg

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