США розмістять у Німеччині ракети Tomahawk: рішення залишиться чинним
Сполучені Штати Америки мають намір розмістити в Німеччині дозвукові крилаті ракети Tomahawk. За президента США Дональда Трампа рішення залишається чинним.
Про це заявив генеральний інспектор Бундесверу, генерал Карстен Броєр в інтерв’ю Der Spiegel.
США планують розмістити Tomahawk у Німеччині
Плани щодо розміщення американської далекобійної зброї в Німеччині з 2026 року залишаються чинними, сказав Бройєр після зустрічі з начальником штабу Збройних сил США генералом Деном Кейном.
У липні 2024 року США і Німеччина оголосили про майбутнє розміщення на території ФРН зенітних ракет SM-6, експериментальних гіперзвукових систем зброї та крилатих ракет Tomahawk.
Проте згодом у Німеччині виникли сумніви, що президент США Дональд Трамп виконає обіцянку, надану його попередником Джо Байденом.
Розміщення в Німеччині американського підрозділу з системами Tomahawk спрямоване на заповнення прогалини, поки Бундесвер не отримає зброю дальнього радіуса дії, яка зараз розробляється спільно з Великою Британією.
Генерал стверджує, що німецькому Бундесверу доведеться закуповувати відповідні системи в короткостроковій перспективі.
Раніше Факти ICTV дізнавалися характеристики крилатих ракет Tomahawk, їхню вартість та дальність польоту.
Варто зазначити, що Tomahawk є стратегічною і тактичною ракетою великої дальності, що долає шлях на гранично малих висотах з оминанням рельєфу місцевості. Це озброєння здатне вражати цілі на дистанції до 2,5 тис. км.