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Юлія Захарченко, редакторка стрічки
3 хв.

США розмістять у Німеччині ракети Tomahawk: рішення залишиться чинним

Tomahawk, Томагавк, Томагавк ракета, Tomahawk ракета
Фото: Getty Images

Сполучені Штати Америки мають намір розмістити в Німеччині дозвукові крилаті ракети Tomahawk. За президента США Дональда Трампа рішення залишається чинним.

Про це заявив генеральний інспектор Бундесверу, генерал Карстен Броєр в інтерв’ю Der Spiegel.

США планують розмістити Tomahawk у Німеччині

Плани щодо розміщення американської далекобійної зброї в Німеччині з 2026 року залишаються чинними, сказав Бройєр після зустрічі з начальником штабу Збройних сил США генералом Деном Кейном.

Зараз дивляться

У липні 2024 року США і Німеччина оголосили про майбутнє розміщення на території ФРН зенітних ракет SM-6, експериментальних гіперзвукових систем зброї та крилатих ракет Tomahawk.

Проте згодом у Німеччині виникли сумніви, що президент США Дональд Трамп виконає обіцянку, надану його попередником Джо Байденом.

Розміщення в Німеччині американського підрозділу з системами Tomahawk спрямоване на заповнення прогалини, поки Бундесвер не отримає зброю дальнього радіуса дії, яка зараз розробляється спільно з Великою Британією.

Генерал стверджує, що німецькому Бундесверу доведеться закуповувати відповідні системи в короткостроковій перспективі.

Раніше Факти ICTV дізнавалися характеристики крилатих ракет Tomahawk, їхню вартість та дальність польоту.

Варто зазначити, що Tomahawk є стратегічною і тактичною ракетою великої дальності, що долає шлях на гранично малих висотах з оминанням рельєфу місцевості. Це озброєння здатне вражати цілі на дистанції до 2,5 тис. км.

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