Укр Рус
Укр Рус
Популярні Ми рекомендуємо
Багатоетапний шаховий хід: західні ЗМІ про спецоперацію Павутина з ураження понад 40 літаків РФ
Субсидії в Україні: що чекає на українців з 1 червня
У Рівному вперше народилася дитина, зачата після загибелі батька на фронті
ПСЖ – Інтер: онлайн-трансляція фіналу Ліги чемпіонів
Ексклюзив
Павутина, що змінила гру: як удар по стратегічній авіації РФ впливає на війну та ядерний баланс
Маліновська Ангеліна, редакторка стрічки
2 хв.

Будуть нові оборонні пакети: Зеленський про підсумки саміту у Вільнюсі

Зеленський

Україна погодилася з партнерами щодо спільних рішень, які посилять безпеку, очікуються нові оборонні пакети.

Про це за результатами Саміту країн Бухарестської дев’ятки та Нордичних країн повідомив президент України Володимир Зеленський.

Україна та партнери домовились про спільні рішення

– Сьогодні ми погодилися з нашими партнерами щодо декількох спільних рішень, які посилять нашу безпеку навіть більше. Дякую кожному з вас за готовність допомогти. Будуть нові оборонні пакети, будуть нові інвестиції в українське виробництво зброї, особливо дронів. Україна може виробляти набагато більше, – сказав Зеленський на пресконференції.

Голова держави, що Україна бачить ці інвестиції партнерів як спосіб надання цим партнерам пріоритетного доступу до поповнення їхніх арсеналів після завершення війни.

Зараз дивляться

Нагадаємо, що 2 червня у Стамбулі пройшли переговори між Україною та Росією, під час яких було досягнуто домовленостей про обмін полоненими.

Читайте також
На переговорах у Стамбулі передали РФ список дітей, яких потрібно повернути – Єрмак
дитина діти

Пов'язані теми:

Війна в УкраїніВолодимир ЗеленськийСаміт
Якщо побачили помилку, будь ласка, виділіть фрагмент тексту і натисніть Ctrl+Enter.

Завантаження

Помилка в тексті
Помилка
Ми використовуємо cookies
Погоджуюсь