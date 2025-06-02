Будуть нові оборонні пакети: Зеленський про підсумки саміту у Вільнюсі

Україна погодилася з партнерами щодо спільних рішень, які посилять безпеку, очікуються нові оборонні пакети.

Про це за результатами Саміту країн Бухарестської дев’ятки та Нордичних країн повідомив президент України Володимир Зеленський.

Україна та партнери домовились про спільні рішення

– Сьогодні ми погодилися з нашими партнерами щодо декількох спільних рішень, які посилять нашу безпеку навіть більше. Дякую кожному з вас за готовність допомогти. Будуть нові оборонні пакети, будуть нові інвестиції в українське виробництво зброї, особливо дронів. Україна може виробляти набагато більше, – сказав Зеленський на пресконференції.

Голова держави, що Україна бачить ці інвестиції партнерів як спосіб надання цим партнерам пріоритетного доступу до поповнення їхніх арсеналів після завершення війни.

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Нагадаємо, що 2 червня у Стамбулі пройшли переговори між Україною та Росією, під час яких було досягнуто домовленостей про обмін полоненими.

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