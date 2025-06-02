Цій війні потрібно покласти край: у Білому домі відреагували на спецоперацію Павутина

Війна в Україні має закінчитися, оскільки вона була жорстокою з обох сторін, і забагато людей загинуло.

Про це, відповідаючи на запитання журналістів, заявила прес-секретарка Білого дому Кароліна Лівітт, пише Sky News.

Лівітт про атаку дронів України на Росію

На запитання про реакцію Дональда Трампа на атаку безпілотника України на Росію в неділю, вона відповіла:

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– Реакція така, що цій війні потрібно покласти край. Ця війна була жорстокою з обох сторін, і забагато людей загинуло, – зауважила вона.

Вона наголосила, що президент хоче, щоб ця війна закінчилася за столом переговорів, і він чітко дав це зрозуміти обом лідерам як публічно, так і приватно.

Нагадаємо, що сьогодні, 2 чеврня, у Стамбулі пройшли переговори між Україною та Росією, під час яких сторони домовились про нові обміни полоненими.

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