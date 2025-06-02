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Ексглава МЗС Німеччини Бербок очолить Генасамблею ООН: деталі

Анналена Бербок
Фото: Getty Images

Колишня очільниця МЗС Німеччини Анналена Бербок очолить 80-ту сесію Генасамблеї ООН, яка триватиме з вересня 2025 року до вересня 2026 року.

Про це повідомила пресслужба Організації Об’єднаних Націй.

Бербок очолить Генасамблею ООН

— Анналена Бербок (Німеччина) обрана головою Генеральної Асамблеї на її 80-й сесії (вересень 2025 – вересень 2026 року), – повідомили в ООН.

За Анналену Бербок віддали свої голоси 167 представників країн-членів Організації Об’єднаних Націй. Також на цю посаду була висунута німецька дипломатка Гельга Шмід, але вона набрала лише сім голосів.

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14 представників країн-членів ООН утрималися під час голосування.

Ця посада, на яку обрали Бербок, має переважно церемоніальне значення та передбачає перш за все організацію пленарних засідань.

Інавгурація Анналени Бербок відбудеться 9 вересня 2025 року у Нью-Йорку.

Нагадаємо, після того як новим канцлером ФРН став Фрідріх Мерц, було оновлено кабінет міністрів країни. На посаді глави МЗС Бербок змінив Йоганн Вадефул.

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