Після перемоги Навроцького: Туск може винести в парламент вотум довіри уряду

У Польщі очікують, що цього тижня прем’єр-міністр Дональд Туск може винести на розгляд парламенту питання про вотум довіри до свого уряду. Це може статися після перемоги Кароля Навроцького на президентських виборах – кандидата, якого підтримувала опозиція.

Про це пише Onet із посиланням на джерела.

Туск може винести на розгляд вотум довіри уряду

Хоча перед другим туром виборів передвиборчий штаб Рафала Тшасковського до останнього наголошував, що остаточний результат ще не визначений і шанс на перемогу кандидата від Навроцького залишається високим, оприлюднені вночі підсумки виявилися шокуючими.

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– Можна забути про зміни в прокуратурі, судовій системі, про головні обіцянки, які ми давали перед виборами 2023 року. Не буде призначень послів. Кожну зміну на ключовій посаді в армії необхідно буде узгоджувати з Навроцьким. Ми можемо очікувати спротиву навіть у незначних питаннях, – розповів політик із владного табору.

Крім того імовірно, що внесення змін до закону про лібералізацію абортів і впровадження цивільних партнерств також буде відтерміновано на роки.

Представники правлячого табору очікують, що Дональд Туск швидко відреагує на поразку Рафала Тшасковського. В урядових колах уже кілька днів обговорюють сценарій, за яким у разі перемоги Кароля Навроцького прем’єр одразу внесе на голосування до парламенту питання про вотум довіри своєму уряду. Це має припинити розмови про можливі дострокові парламентські вибори.

Водночас молодші партнери коаліції, зокрема Польська народна партія, категорично виступають проти дострокових виборів.

За інформацією порталу, ще після першого туру Туск висловлював невдоволення тим, як Тшасковський веде свою передвиборчу кампанію.

Деякі джерела вважають, що ще є час на глибший аналіз, але теми міграції та ставлення до українських громадян, імовірно, відіграли важливу роль у поразці кандидата від влади.

Видання наголошує, що саме в цих питаннях влада останнім часом зробила різкий поворот вправо, який виявився неефективним. Натомість більш переконливими виявилися партії Право і справедливість та Конфедерація.

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