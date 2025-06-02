Секрети Перл-Гарбора: чому розвідка США пропустила атаку

1 червня 2025 року на території Росії відбувся напад ударних дронів-камікадзе, який був спрямований проти аеродромів, де базуються російські військові літаки. Операцію СБУ Павутина, яка стала несподіваною і завдала відчутного удару по військовій інфраструктурі Росії, вже порівнюють з атакою на Перл-Гарбор.

Про деталі атаки на Перл Гарбор у 1941 році, читайте в нашому матеріалі.

Коли був напад на Перл-Гарбор

Напад на Перл-Гарбор — це день, який перевернув хід Другої світової війни. 83 роки тому японці відправили на дно американський флот. А ця операція вважається найбільшою поразкою американської розвідки в історії.

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Гаваї — острови, які асоціюються з відпочинком та серфінгом. Але в 41-му все раптово змінилося. Тут розгорнулася одна з наймасштабніших битв в історії. 7 грудня 1941 року тропічну ідилію розриває серія вибухів: удар по американському тихоокеанському флоту в Перл-Гарборі. Це була одна з найбільш несподіваних та відчайдушних спецоперацій Японської імперії проти США, яка переписала хід історії.

За словами військового історика Андрія Швачка, о шостій ранку японські літаки злетіли з авіаносця і попрямували до Перл-Гарбору.

– 353 літаки у дві хвилі по 170-180 літаків – це були невеликі бомбардувальники, які могли злітати з палуби авіаносця. Менше ніж за дві години вони починають найзухвалішу і найстрімкішу операцію на морі, – сказав історик.

Втрати американського флоту у трагедії Перл-Гарбор

Ніхто не очікував, що на відстані 1000 морських миль прийде японський флот і розбомбить цю базу. 800-кілограмові бронебійні бомби та торпеди одна за одною влучали у цілі. У той час на дно пішли американські кораблі, серед них лінкор Арізона.

Тоді бомба влучила саме у відсік з боєприпасами, тож корабель злетів у повітря, забравши з собою життя 1100 американських моряків. Це майже половина усіх втрат у Перл-Гарборі. Японці знищили майже 200 літаків на землі.

За словами історика Андрія Швачка, приблизні втрати американців — 3500 осіб: 2400 осіб — це військові і більше тисячі — це цивільні особи. Втрати з японської сторони мізерні. За словами історика, японці не очікували, що вони втратять всього 29 літаків. Під час штабних навчань японці визначили, що їхні втрати становитимуть два авіаносці та приблизно половину всіх літаків, що беруть участь в операції.

Поразка американської розвідки

За рік до початку війни у Тихому океані свої амбіції показувала Японія. Метою було домінувати у регіоні, єдиною перешкодою на цьому шляху стояв флот американців на Гавайських островах. За словами історика-міжнародника Макара Тарана, єдиною перешкодою, що стояла перед Японією, були Сполучені Штати.

Японія не мала ресурсів для ведення затяжної війни, тому було прийняте рішення про операцію на Гаваях. Але Вашингтон взагалі не розглядав Японію як реальну загрозу. Цей напад був зроблений без оголошення війни, і Америка не готувалася на той час до війни з Японією.

Американці на той час мали секретну розробку під назвою “Магія”. Це технологія, яка дозволила зламати секретні послання з Японії, одне з яких було до японського консульства на Гаваях. Відповідно до повідомлення, потрібно було визначити точне розташування кораблів американців. Японці з консульства передавали до Токіо фотографії розташування американських кораблів. Саме по цих фотографіях і орієнтувалися японці.

Але головним питанням залишається, чому за кілька місяців до нападу розвідка не повідомила військових про шпигунство з боку Японії. Але в той час був величезний розрив між розвідкою та збройними силами. Через відсутність комунікації стала можливою саме ця операція.

Чому Росія не повідомила США про атаку

Отже 25 листопада 1941 року Японія починає рухатися в бік Гаваїв. І ще одне питання залишається: чому таку кількість кораблів не побачила радянська розвідка в морі? Можливо, помітила, але не повідомила Вашингтон.

Острів Ітуруп, біля якого збиралися всі ці кораблі і потім здійснили авіаційний напад на Перл-Гарбор, — це сучасна територія Російської Федерації.

– Є така версія, що Сталін знав, але не попередив Рузвельта про напад, який готувався, через те, що хотів, щоб Америка взяла участь у Другій світовій війні, – зазначив історик Андрій Швачко.

Він знав, що можна тоді буде розраховувати на військову допомогу американців у Європі. За день до нападу американські літаки помічають рух японських кораблів поряд.

Розвідінформація з тих літаків потрапила в американський штаб, але той не сприйняв це як серйозну загрозу. 7 грудня стає зрозумілим, що американську розвідку спіткав найбільший провал в історії країни. Крім того, американці не очікували, що ворог прийде з неба, а не з води.

Особливості тактики нападу на Перл-Гарбор

Японці вперше використали тактику палубних літаків з авіаносців. За словами історика Андрія Швачка, ця операція вважається унікальною, адже весь авіанесучий флот і шість кораблів Японії були задіяні у цій операції.

За підрахунками японців, у той час на Гаваях повинні були перебувати чотири авіаносці США. Але за два дні до того американські авіаносці вийшли звідти.

Наслідки нападу на Перл-Гарбор

Вже наступного дня Рузвельт повідомив про вступ США у Другу світову війну. Та й досі залишаються питання: чи знали американські спецслужби про атаку, яка готувалася.

США знадобилося пів року для того, щоб оговтатися та відновитися після атаки на Перл-Гарбор. Через чотири роки після нападу на Перл-Гарбор американці скинуть ядерні бомби на Хіросіму та Нагасакі, і Токіо капітулює.

За словами історика Андрія Швачка, Рузвельт знав про напад Японії, адже в нього були матеріали перехоплень шифрувальної служби.

Наразі це вважається однією з найбільших поразок американської розвідки в історії, бо вона призвела до одномоментного знищення майже всього американського флоту, і найгірше — це була одна з найбільших моральних поразок США.

Чому спецоперацію “Павутина” порівнюють з Перл-Харбором

Авіаційний експерт Валерій Романенко зазначає, що спецоперацію СБУ “Павутина” вже порівнюють із атакою на Перл-Гарбор, яка сталася 7 грудня 1941 року.

Так само, як Перл-Гарбор став історичним зламом для Сполучених Штатів, “Павутина” може стати ключовою віхою у війні Росії проти України.

– Цю операцію вже порівнюють із Перл-Гарбором. Але тоді були інші часи, інша інформаційна ситуація — можна було приховати навіть ескадру авіаносців. Зараз нічого не сховаєш. І в таких умовах ми провели синхронізований удар по ворожих аеродромах. І навіть ізраїльські аналітики визнають, що їхні спецслужби “нервово палять осторонь”, — прокоментував Романенко.

Експерт переконаний, що цю операцію вивчатимуть у військових академіях по всьому світу.

– Також операцію “Павутина” порівнюють із Перл-Гарбором через поразку розвідки. Тоді американська розвідка не знала або вчасно не повідомила про операцію, яка готувалася. Те ж саме трапилося із нападом українських дронів на російські аеродроми, – зазначив експерт.

За словами експерта, операція “Павутина” готувалася більше ніж півтора року, до того ж поруч з одним з управлінь ФСБ на території Росії. Тож у цих операціях спільне — це поразка розвідки, яка не змогла вчасно виявити, де відбудеться напад та за яких умов.

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