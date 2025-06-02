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Стармер оголосив про намір перевести Британію у режим “бойової готовності”

Британія оголосила про перехід у "бойову готовність"
Фото: Getty Images

Прем’єр-міністр Великої Британії Кір Стармер пообіцяв привести свою країну у “бойову готовність”, оголосивши про плани побудувати до 12 нових ударних підводних човнів і інвестувати мільярди фунтів стерлінгів у ядерну та іншу зброю у межах нової військової стратегії через зростання глобальної загрози.

Про це він сказав на пресконференції у Глазго в понеділок, 2 червня, пишуть The New York Times та Sky News.

Британія переходить у режим “бойової готовності”

— Загроза, з якою ми зараз стикаємося, більш серйозна, більш безпосередня і більш непередбачувана, ніж будь-коли з часів Холодної війни, – сказав Стармер, вказуючи на війну в Європі, нові ядерні ризики, щоденні кібератаки і дедалі більшу російську агресію в британських водах і небі.

Він висловив думку, що найкращий спосіб стримати конфлікт – це підготуватися до нього.

Зараз дивляться

За його словами, уряд має намір побудувати до 12 нових ударних підводних човнів та інвестувати мільярди фунтів у ядерну зброю, безпілотники та цифрові технології.

Стармер сказав, що протягом наступних кількох років ЗС Британії мають перейти до “бойової готовності”. Ця стратегія також передбачає закупівлю до 7 тис. одиниць далекобійної зброї британського виробництва та створення нового кіберкомандування.

Крім того, понад 1,5 млрд фунтів спрямують на поліпшення умов проживання військовослужбовців, щоб заохотити новобранців і втримати чинний особовий склад, чисельність якого впала до найнижчого рівня за останні 200 років.

Після промови прем’єр-міністра перед журналістами виступив глава британських Збройних сил, адмірал сер Тоні Радакін. Він заявив, що витрати на оборону зростуть до 3% ВВП у 2030-х роках, і привітав вже зроблені урядом заяви.

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Джерело: NYT, Sky News

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