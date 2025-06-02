Торговельна суперечка: Китай відкинув звинувачення Трампа в порушенні угоди

Китай відповів на звинувачення президента США Дональда Трампа, який заявив, що Пекін порушив торговельну угоду, укладену кілька тижнів тому. У китайському міністерстві торгівлі такі заяви назвали безпідставними.

Про це пише WCJ з посиланням на міністерство торгівлі Китаю.

Китай спростував звинувачення Трампа в порушенні домовленостей

У заяві, опублікованій на офіційному сайті відомства, йдеться про те, що саме Китай діяв відповідально та дотримувався домовленостей, досягнутих під час переговорів у Женеві.

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Натомість міністерство звинуватило США в тому, що саме вони порушили домовленості. Відомство зазначило, що Вашингтон ухвалив багато “дискримінаційних та обмежувальних заходів” проти Китаю, зокрема видав інструкції з контролю експорту чипів штучного інтелекту та скасував візи для китайських студентів.

Ці заяви пролунали після того, як 30 травня Дональд Трамп заявив, що Китай повністю порушив торговельну угоду, укладену лише два тижні тому.

За його словами, запроваджені тарифи поставили Китай у складне економічне становище і фактично унеможливили торгівлю зі США.

Глава Білого дому повторив звинувачення перед журналістами в Овальному кабінеті, заявивши, що планує обговорити ситуацію з лідером Китаю Сі Цзіньпіном.

Ця нова хвиля напруги між США і Китаєм негативно вплинула на фінансові ринки. Акції китайських компаній у Гонконзі знову впали – індекс Hang Seng знизився на 2,2%, а технологічний сектор – на 2,4%.

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