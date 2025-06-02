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Вікторія Васьковська, редакторка сайту
5 хв.

У США закидали коктейлями Молотова захисників ізраїльських заручників: є постраждалі

Поліція у Вашингтоні
Фото: Depositphotos

1 червня в місті Боулдер, штат Колорадо (США), стався напад на мирну акцію підтримки ізраїльських заручників. Чоловік кидав у людей пляшки із запальною сумішшю, так звані коктейлі Молотова. Внаслідок цього постраждали вісім осіб, деякі дістали серйозні поранення.

Напад стався біля місця, де єврейська громада збиралася щотижня на захід під назвою Біг Боулдер заради їхніх життів. Цього разу він припав на єврейське свято Шавуот.

У США чоловік напав на єврейську громаду

Правоохоронці затримали підозрюваного на місці. Ним виявився 45-річний Мохамед Сабрі Соліман, громадянин Єгипту. За словами поліції, він діяв сам і не був частиною якоїсь організації.

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Під час нападу Соліман вигукував фрази “Вільна Палестина” та “Ви всі заслуговуєте на смерть”.

Правоохоронці зараз з’ясовують, чи міг він мати психічні розлади. Також ФБР перевіряє його онлайн-активність і зв’язки.

Директор ФБР Каш Патель назвав цей інцидент “цілеспрямованим терористичним нападом” і повідомив про проведення розслідування.

Генеральний прокурор штату Колорадо Філ Вайзер заявив, що це може бути злочином на ґрунті ненависті, адже напад стався під час зібрання, яке підтримує ізраїльських заручників.

– Люди можуть мати різні погляди на світові події та конфлікт між Ізраїлем і ХАМАС, але насильство ніколи не є відповіддю на вирішення розбіжностей, – сказав він.

Міністр закордонних справ Ізраїлю Гідеон Саар назвав напад жахливим антисемітським терористичним актом, “спрямованим проти євреїв”.

За інформацією високопоставлених чиновників Білого дому, президенту США Дональду Трампу повідомили про напад у Боулдері.

Один з очевидців, на ім’я Браян розповів, що він із сім’єю обідав просто неба, коли з будівлі суду неподалік вибігла жінка і попередила, що чоловік кидає вогонь у людей.

Він одразу побіг на подвір’я, де, за його словами, побачив підозрюваного з резервуаром на спині, схожим на садовий обприскувач, а також коктейлі Молотова – один із них вибухнув просто перед ним.

Браян викликав 911 і намагався допомогти пораненим. Чоловік розповів, що бачив літню жінку, яка лежала непритомна, а також людей, які обливали постраждалих холодною водою.

Повідомляється, що серед поранених – чотири жінки та четверо чоловіків віком від 52 до 88 років. Усіх їх госпіталізовано до медзакладів у Денвері з опіками та іншими травмами.

За інформацією ЗМІ, один із постраждалих пережив Голокост.

Підозрюваного взяли під варту, найближчим часом йому мають висунути обвинувачення.

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Джерело: CNN, BBC, NBC News

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