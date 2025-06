У США закидали коктейлями Молотова захисників ізраїльських заручників: є постраждалі

1 червня в місті Боулдер, штат Колорадо (США), стався напад на мирну акцію підтримки ізраїльських заручників. Чоловік кидав у людей пляшки із запальною сумішшю, так звані коктейлі Молотова. Внаслідок цього постраждали вісім осіб, деякі дістали серйозні поранення.

Напад стався біля місця, де єврейська громада збиралася щотижня на захід під назвою Біг Боулдер заради їхніх життів. Цього разу він припав на єврейське свято Шавуот.

Правоохоронці затримали підозрюваного на місці. Ним виявився 45-річний Мохамед Сабрі Соліман, громадянин Єгипту. За словами поліції, він діяв сам і не був частиною якоїсь організації.

Під час нападу Соліман вигукував фрази “Вільна Палестина” та “Ви всі заслуговуєте на смерть”.

Правоохоронці зараз з’ясовують, чи міг він мати психічні розлади. Також ФБР перевіряє його онлайн-активність і зв’язки.

Директор ФБР Каш Патель назвав цей інцидент “цілеспрямованим терористичним нападом” і повідомив про проведення розслідування.

Генеральний прокурор штату Колорадо Філ Вайзер заявив, що це може бути злочином на ґрунті ненависті, адже напад стався під час зібрання, яке підтримує ізраїльських заручників.

Міністр закордонних справ Ізраїлю Гідеон Саар назвав напад жахливим антисемітським терористичним актом, “спрямованим проти євреїв”.

Terrorism against Jews does not stop at the Gaza border – it is already burning the streets of America. Today, in Boulder, Colorado, Jewish people marched with a moral and humane demand: to return the hostages. In response, the Jewish protesters were brutally attacked, with an… pic.twitter.com/gdav3zTmD9

— Danny Danon ???????? דני דנון (@dannydanon) June 1, 2025