Один із найбільших авіаційних заходів Росії Міжнародний авіаційно-космічний салон (МАКС) не відбудеться у 2025 році.

Як повідомляє Центр протидії дезінформації, захід переносять третій рік поспіль нібито з міркувань безпеки.

Чому МАКС у РФ переносять третій рік поспіль

– Але справжні причини цілком закономірні – немає чого показувати. Росія провалила всі ключові проєкти цивільного авіабудування – флагманські розроблення, зокрема МС-21 та SJ-100, які так і не були реалізовані. А західні компанії не приїдуть до Москви через санкції, – йдеться у заяві.

Як зазначили у Центрі протидії дезінформації, авіаційна галузь Російської Федерації – одна з найбільш постраждалих від санкцій через ведення повномасштабної війни проти України.

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Зокрема, Москва опинилася на межі краху через заборону на постачання компонентів і вихід провідних авіабудівних компаній із російського ринку.

У Центрі протидії дезінформації стверджують, що зараз не найкраща ситуація у військовій авіації Росії, особливо після успішної атаки українських дронів по аеродромах у рамках спецоперації Павутина, внаслідок якої знищено 41 ворожий літак.

Росія відмовляється від проведення авіасалону МАКС, який раніше слугував платформою для демонстрації її “авіавеличі”, наголосили у Центрі протидії дезінформації, щоб не показувати світові реальний стан галузі, доведеної до занепаду через війну проти України.

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