Навроцький: Польща та Україна мають вирішити історичні питання та зберегти партнерство

Новообраний президент Польщі Кароль Навроцький висловив сподівання на збереження тісного партнерства між Варшавою та Києвом.

Навроцький відповів на привітання Зеленського

У публікації в мережі Х новообраний президент Польщі акцентував на важливості взаємної поваги та необхідності вирішення складних моментів у спільній історії двох народів.

– Шановний президенте Зеленський, дякую за Ваше повідомлення. Я з нетерпінням чекаю на продовження партнерства між нашими країнами, заснованого на взаємній повазі та розумінні, – написав Навроцький.

Він наголосив на необхідності “вирішення важливих історичних питань”.

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Dear President @ZelenskyyUa, thank you for your message. I am looking forward to countinue partnership of our countries, based on mutual respect and understanding. I believe it requires not only good dialogue but also solving overdue historical issues. Poland has been Ukraine’s… — Karol Nawrocki (@NawrockiKn) June 3, 2025

Новообраний президент відзначив важливу роль Польщі в підтримці України у боротьбі з російською агресією.

– Польща була найрішучішим прихильником України проти російської агресії, жодна інша країна не розуміє цю загрозу краще, ніж ми, – написав він.

Навроцький наголосив на необхідності подальшої співпраці задля зміцнення двосторонніх відносин.

– Я сподіваюся, що ми продовжуватимемо працювати разом заради спільного блага, для врегулювання невирішеного минулого та побудови безпечного майбутнього разом, – зауважив він.

Заява новообраного президента з’явилася під час настороженого очікування Києва щодо його політичної лінії – зокрема через попередні висловлювання Навроцького щодо історичної пам’яті та його стримані коментарі стосовно євроатлантичних прагнень України.

Нагадаємо, 1 червня в Польщі відбувся другий тур президентських виборів. За підсумками голосування перемогу здобув кандидат від партії Право і справедливість Кароль Навроцький. Його перевага над суперником – представником Громадянської платформи Рафалом Тшасковським – менше ніж 2%.

Чинний президент Польщі Анджей Дуда вже привітав наступника з перемогою та повідомив, що планує обговорити його позицію щодо українського питання.

Церемонія інавгурації Навроцького запланована на 6 серпня.

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