Навроцький: Польща та Україна мають вирішити історичні питання та зберегти партнерство

Новообраний президент Польщі Кароль Навроцький висловив сподівання на збереження тісного партнерства між Варшавою та Києвом.

У публікації в мережі Х новообраний президент Польщі акцентував на важливості взаємної поваги та необхідності вирішення складних моментів у спільній історії двох народів.

Він наголосив на необхідності “вирішення важливих історичних питань”.

Dear President @ZelenskyyUa, thank you for your message. I am looking forward to countinue partnership of our countries, based on mutual respect and understanding. I believe it requires not only good dialogue but also solving overdue historical issues. Poland has been Ukraine’s…

