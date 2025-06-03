Новий президент Румунії про підтримку України: Йдеться про нашу власну безпеку

Новий президент Румунії Нікушор Дан пообіцяв, що його країна й надалі підтримуватиме Україну у війні з Росією. За його словами, Україна є кращим сусідом, ніж РФ або країна, що перебуває під її впливом.

Про це пише Digi24.

Румунія продовжуватиме підтримувати Україну

Нікушор Дан заявив про продовження підтримки України, коментуючи питання про прозорість надання військової допомоги.

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– Не знаю, я досі не зміг оцінити, які є переваги, які є ризики. У будь-якому випадку, Румунія продовжуватиме підтримувати Україну, тому що йдеться про нашу власну безпеку, тобто одна справа бути в існуючій ситуації, з сусідом на східному кордоні – Україною – з якою у нас є договір від 1997 року, а інша справа мати Росію або країну, яка стає Білоруссю, – сказав він.

Президент повідомив, що хоче обговорити питання військової допомоги під час свого візиту в Україну. Ймовірно, це відбудеться вже 11 червня – під час саміту в Одесі.

Про можливий візит Нікушора Дана в Україну раніше говорив і президент Володимир Зеленський. Він зазначив, що новообраний лідер Румунії підтримує вступ України до ЄС і НАТО.

– Румунія буде за політики нового президента підтримувати Україну як майбутнього члена і ЄС, і НАТО. Ми домовилися, що президент приїде до нас. Я думаю, його приїзд буде найближчим часом, влітку, – заявив Зеленський під час zoom-спілкування з журналістами 2 червня.

Джерело: Digi24

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