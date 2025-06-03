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Юлія Захарченко, редакторка стрічки
2 хв.

Премʼєр-міністр Нідерландів подав у відставку – яка причина

Дік Схоф
Фото: Getty Images

Прем’єр-міністр Нідерландів Дік Схоф заявив, що подасть у відставку. Це сталося після того, як урядова коаліція втратила більшість у парламенті.

Таке рішення він оголосив після екстреного двогодинного засідання уряду, повідомляє NOS.

Премʼєр Нідерландів подає у відставку

Дік Схоф заявив, що вирішив скласти повноваження та подати у відставку з посади прем’єр-міністра Нідерландів – це запускає процес дострокових парламентських виборів.

Зараз дивляться

Згодом глава нідерландського уряду має формально подати прохання про відставку королю Віллему-Олександру. Після цього Дік Схоф остаточно втратить повноваження.

За словами посадовця, він продовжить виконувати повноваження премʼєр-міністра до призначення нового уряду, щоб працювати над розв’язанням важливих проблем, які стосуються міжнародної безпеки, торгівлі зі США та внутрішніх питань.

Дік Схоф обійняв посаду прем’єр-міністр Нідерландів з 2 липня 2024 року.

Як раніше повідомлялося, у 2024 році суперечки довкола міграційної політики вже поставили уряд Діка Схофа на межу розпаду.

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