Спікер Палати представників США виступив за посилення санкцій проти РФ

Спікер Палати представників Конгресу США Майк Джонсон заявив, що підтримує ідею введення більш жорстких санкцій проти Росії через її війну проти України.

Про це повідомляє New York Post.

Спікер Палати представників США підтримав жорсткі санкції проти РФ

За словами Джонсона, багато конгресменів хочуть якомога суворіших обмежень для РФ, і він також підтримує такий підхід.

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Схвалення спікером Палати представників законопроєкту, спрямованого проти російського режиму, відбулося на тлі спільної ініціативи демократів і республіканців у Сенаті щодо введення жорстких санкцій проти Росії.

Сенатори Ліндсі Грем і Річард Блюменталь запропонували законопроєкт, який передбачає введення 500% мит для будь-якої країни, що купує енергоносії у Росії.

Грем сподівається, що цього тижня Сенат почне розгляд законопроєкту.

За його словами, в Палаті представників є законодавці, які готові підтримати санкційний законопроєкт і передати його на підпис президенту США Дональду Трампу. Однак поки що неясно, чи підтримає глава Білого дому ці заходи, з огляду на переговори між Росією та Україною.

Ініціативу Грема та Блюменталя вже підтримали понад 80 сенаторів.

– Законопроєкт поставить Росію на торговельний безлюдний острів. Наслідки його варварського вторгнення повинні бути реальними для тих, хто його підтримує. Якщо Китай або Індія перестануть купувати дешеву нафту, військова машина Путіна зупиниться, – заявив Грем.

Джерело : New York Post

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