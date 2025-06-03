У Кремлі пояснили, чи можлива зустріч Трампа і Зеленського з Путіним найближчим часом

У Кремлі заявили, що найближчим часом навряд чи можлива тристороння зустріч президентів України Володимира Зеленського та США Дональда Трампа з російським диктатором Володимиром Путіним.

Про це заявив під час брифінгу речник Кремля Дмитро Пєсков, коментуючи заяву Білого дому про відкритість Трампа до такого формату переговорів.

Пєсков про тристоронню зустріч Зеленського, Трампа і Путіна

– Відверто кажучи, найближчим часом навряд чи. Путін неодноразово заявляв про свою готовність до контактів на найвищому рівні, наголошуючи, що вони мають стати результатом тих домовленостей, які вже будуть вироблені на технічному та експертному рівні, – стверджує речник російського диктатора.

За словами Пєскова, Путін нібито підтримує ці контакти.

Зараз дивляться

Раніше речниця Білого дому Керолайн Левітт заявила, що президент США Дональд Трамп не відкидає участі в потенційній зустрічі президента України та російського диктатора щодо закінчення війни.

У понеділок, 2 червня, українська та російська делегації в Туреччині провели нові переговори у Стамбулі.

За підсумками зустрічі стало відомо, що Україна та Росія домовилися про обміни полоненими, а також репатріацію 6 тис. тіл загиблих військовослужбовців.

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