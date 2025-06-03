У РФ сталися вибух і пожежа на заводі, де виробляють двигуни для військової техніки

У ніч на 3 червня в Росії стався вибух на Заволзькому моторному заводі в Нижньогородській області, що призвело до пожежі. Там виготовляють двигуни для військової техніки.

На заводі з виготовлення двигунів стався вибух

Держпрацінспекція повідомляє, що в цеху заводу загорілася фура, яка містила хімічні речовини. Унаслідок цього стався вибух і виникла пожежа.

За попередньою інформацією, один працівник постраждав – він отримав опіки близько 10% тіла.

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– Держпрацінспекцією з’ясовуються всі обставини та причини можливого нещасного випадку на виробництві на ПАТ ЗМЗ, – ідеться в повідомленні.

Telegram-канал Astra пише, що Заволзький моторний завод спеціалізується на виробництві бензинових і дизельних двигунів, зокрема і для військової техніки.

Очевидці розповіли російському Telegram-каналу SHOT, що на заводі стався потужний вибух, після чого було видно вогонь. Полум’я швидко охопило виробничий цех. Орієнтовна площа загоряння – 75 квадратних метрів.

За словами місцевих жителів, вантажівка вибухнула безпосередньо в цеху, де зберігалися хімічні речовини. Вогонь швидко поширився на дах будівлі.

Як пише SHOT, рятувальники вже ліквідували відкрите полум’я на площі 60 квадратних метрів.

За оновленою інформацією, вибух нібито стався на території прилеглого до моторного заводу підприємства Дайдо Метал Русь.

Фото: SHOT

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