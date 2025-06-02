Україна виграє війну – Леві

Операція, яку Україна провела 1 червня, була скоординованою атакою на чотири російські військові аеродроми, включно з тим, що розташований у Сибіру. В результаті було виведено з ладу 41 стратегічний літак – це стало прикладом блискучої технічної майстерності.

Про це написав у колонці для WSJ Бернар-Анрі Леві, французький філософ, письменник і режисер.

Божевільна зухвалість та неперевершена винахідливість

Протягом понад 18 місяців сотні безпілотників потайки доправлялися вглиб Росії. Вони перевозилися цивільними вантажівками з подвійним дном у причепах, сховані в мобільних контейнерах. Верхні панелі контейнерів відкривалися в заданий час – дистанційно, через російську телефонну мережу, але керувалися операторами з України. Безпілотники злітіли й одночасно атакували 41 ретельно вивчену ціль – без жодних жертв серед цивільного населення.

Зараз дивляться

Це український аналог ізраїльської атаки у вересні 2024 року, коли було знищено майже всі активні сили Хезболли.

– Такі операції – приклад божевільної зухвалості та неперевершеної винахідливості, які стають частиною історії військової справи. Їх ще довго вивчатимуть у військових академіях, – написав Леві.

Він вважає, що цей успіх – ляпас Росії, і далеко не перший. На початку війни Україна потопила ракетами власного виробництва крейсер Москва – флагман російського флоту біля Одеси.

Потім було подвійне влучання по Керченському мосту – гордості Володимира Путіна, символу його “історичного зв’язку” між Кримом і Росією. Торік половину Чорноморського флоту Путіна було знищено, інша половина ганебно відступила до Новоросійська або в Азовське море. У 2024 році Україна навіть провела наступ у Курській області Росії.

П’ять принижень для Росії

– Зигмунд Фройд говорив про три приниження для західної людини – завдані Коперником, Дарвіном і ним самим. Якби у Володимира Зеленського був настрій для жартів, він міг би говорити про п’ять принижень, які завдав Росії, – зазначив філософ.

На його думку, Путін і його оточення постали перед світом як пихаті базіки, паперові тигри. Україна – це Давид проти російського Голіафа, що переважає її майже у 30 разів.

Операція цієї неділі – ще один доказ того, що українська армія, попри всі жертви й труднощі, перетворилася на найсміливішу, найкмітливішу та найсильнішу в Європі.

Леві розповів, що він був свідком трансформації України, готуючи документальні фільми про війну.

– Я знімав технарів у лісових хатинах, які на початку війни колупались над першими кустарними дронами. Для іншого фільму я працював з дроновими батальйонами під Лиманом і Куп’янськом, які “закривали небо” замість надто обережних союзників. Узимку я побував у Покровську й Сумах – у високотехнологічних командних центрах, де бої велися на відстані. І навіть тоді я чув, не до кінця розуміючи, як Зеленський говорив, що українські інженери розробляють нове покоління безпілотників, здатних вражати цілі аж до Арктики, – згадує філософ.

Дронова операція – крок до перемоги України

Сьогодні всі карти перевернуто. Путін лякав світ ядерним шантажем. Але знайшлася армія, яка кинула йому виклик – і виграла.

“Просто подякуй” сказав віцепрезидент США Джей Ді Венс Зеленському під час їхньої суперечки в Білому домі у лютому. Ми всі маємо дякувати Україні – маленькій нації, яка приземлила третину стратегічних бомбардувальників, що загрожували Варшаві, Берліну чи Парижу.

Дронова операція цього вікенду – ще один крок до перемоги.

– Я не знаю, якою буде ця перемога – чи впаде фронт, тил чи сам режим у Росії. Але баланс сил дедалі очевидніший, – зазначив Леві.

З одного боку — зневажене командування, дискредитована “остання зброя” і деморалізовані війська, які воюють тільки за підтримки північнокорейських, китайських, ганських, бангладешських та іранських найманців.

А з іншого – армія, яка пише нову сторінку в історії воєн.

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