Єрмак зустрівся з Келлогом: обговорили переговори з РФ та викрадених дітей

У вівторок, 3 червня, керівник Офісу президента України Андрій Єрмак приїхав до США разом з українською делегацією. У Вашингтоні він зустрівся із спецпредставником з питань України та РФ Кітом Келлогом.

Про це він написав у Telegram.

Єрмак прибув до США

Керівник ОП прибув до Вашингтона в складі української делегації, яку очолює перший віцепрем’єр-міністр – міністр економіки України Юлія Свириденко. Разом з ними до США прибули представники Міноборони та Офісу президента.

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– Будемо активно просувати важливі для України питання. Наша повістка доволі комплексна. Плануємо говорити про оборонну підтримку та ситуацію на полі бою, посилення санкцій проти Росії, зокрема законопроєкт сенатора Грема. Також обговоримо Угоду про створення Інвестиційного фонду відбудови, яку раніше підписали, – повідомив Єрмак.

За словами Єрмака, під час візиту говоритимуть про російську пропаганду, зокрема щодо церковних питань.

Заплановані зустрічі з представниками обох політичних партій у США, які підтримують Україну, а також з командою президента Дональда Трампа.

– Ми розповімо про результати зустрічей в Стамбулі, а також про те, як Росія затягує час з припиненням вогню та перемовинами заради війни, – повідомив керівник ОП, додавши, що “правда за нами”.

Керівник ОП зустрівся із Кітом Келогом

У Вашингтоні Єрмак разом із командою провів зустріч зі спеціальним представником США з питань України та Росії Кітом Келлогом.

– Обговорили ситуацію на фронті, результати зустрічей в Стамбулі, важливість посилення санкцій проти РФ та оборонну допомогу Україні, – написав Єрмак.

Однією з тем обговорення стало питання викрадених Росією українських дітей.

– Ми передали Росії списки, чекаємо на відповідь – важливо повернути їх додому. Це важливе питання, і ми цінуємо, що США включені в процес, – розповів керівник ОП.

Також Єрмак підкреслив, що “Росія робить все, аби не припиняти вогонь. І цьому варто покласти край через силу, бо Україна зробила все, щоб війна припинилася”.

Керівник ОП подякував президенту США Дональду Трампу, американському народу т обом політичним партіям СШ за підтримку України.

Фото: Андрій Єрмак

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