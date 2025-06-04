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Юлія Захарченко, редакторка стрічки
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Ми обговорили атаку на літаки РФ з боку України: Трамп про розмову з Путіним

Дональд Трамп і Володимир Путін
Фото: Getty Images

Президент Сполучених Штатів Америки Дональд Трамп провів телефонну розмову з російським диктатором Володимиром Путіним.

Трамп провів розмову з Путіним

Як заявив Трамп у соціальній мережі Truth Social, розмова тривала 1 годину та 15 хвилин.

– Ми обговорили атаку на пришвартовані російські літаки з боку України, а також різноманітні інші атаки, які відбулися  з обох сторін, – зазначив глава Білого дому.

На його думку, це була гарна розмова, але не така, що приведе до негайного миру.

Зараз дивляться

За словами президента США, Путін дуже рішуче сказав про те, що йому доведеться відреагувати на нещодавню атаку з боку України на російські аеродроми.

Крім цього, президент США заявив Путіну, що в Ірану не може бути ядерної зброї. Як зазначив Трамп, у цьому питанні вони дійшли згоди.

Кремлівський диктатор запропонував свою участь в обговореннях цього питання з Іраном, яка могла б допомогти в якнайшвидшому його завершенні, заявив Трамп.

На думку президента США, Іран повільно ухвалює рішення з цього дуже важливого питання, а Вашингтону потрібна остаточна відповідь у дуже короткі терміни.

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