Ми обговорили атаку на літаки РФ з боку України: Трамп про розмову з Путіним

Президент Сполучених Штатів Америки Дональд Трамп провів телефонну розмову з російським диктатором Володимиром Путіним.

Трамп провів розмову з Путіним

Як заявив Трамп у соціальній мережі Truth Social, розмова тривала 1 годину та 15 хвилин.

– Ми обговорили атаку на пришвартовані російські літаки з боку України, а також різноманітні інші атаки, які відбулися з обох сторін, – зазначив глава Білого дому.

На його думку, це була гарна розмова, але не така, що приведе до негайного миру.

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За словами президента США, Путін дуже рішуче сказав про те, що йому доведеться відреагувати на нещодавню атаку з боку України на російські аеродроми.

Крім цього, президент США заявив Путіну, що в Ірану не може бути ядерної зброї. Як зазначив Трамп, у цьому питанні вони дійшли згоди.

Кремлівський диктатор запропонував свою участь в обговореннях цього питання з Іраном, яка могла б допомогти в якнайшвидшому його завершенні, заявив Трамп.

На думку президента США, Іран повільно ухвалює рішення з цього дуже важливого питання, а Вашингтону потрібна остаточна відповідь у дуже короткі терміни.

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