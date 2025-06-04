РФ прагне розмістити 10 тис. військових у Придністровʼї – премʼєр Молдови

Москва хоче розмістити 10 тис. військових у проросійському сепаратистському Придністровському регіоні на кордоні з Україною і встановити прокремлівський уряд у Молдові.

Про це заявив премʼєр-міністр Молдови Дорін Речан в інтервʼю The Financial Times.

Що РФ хоче зробити у Молдові на кордоні з Україною

За його словами, Росія втручається у парламентські вибори в Молдові, які мають відбутись наприкінці вересня 2025 року.

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На його думку, Москва прагне, щоб майбутній молдовський уряд був прихильнішим до неї, а також отримати можливість розгорнути більше військ у невизнаному Придністровʼї.

– Це величезні зусилля, спрямовані на підрив молдовської демократії. Вони хочуть зміцнити свою військову присутність у Придністровському регіоні, – переконаний премʼєр-міністр Молдови.

За словами Речана, оцінка у 10 тис. військових, які Росія прагне розмістити у Придністровʼї, ґрунтується на даних розвідки Молдови.

– Ви можете собі уявити, яким важелем впливу і тиску на південно-західну частину України буде 10-тисячне військо. Але також поблизу Румунії, яка є членом НАТО, – стверджує він.

За попередніми оцінками, зараз у невизнаному Придністровʼї перебувають приблизно 1,5 тис. військових під російським прапором, але більшість з них – це місцеві жителі.

У Молдові наголошують, що присутність російських військових у Придністров’ї є незаконною, а Кишинів очікує на безумовне виведення цього контингенту.

Речан наголосив, що Молдова повинна посилити свою оборону. Водночас уряд все ще зосереджений на своїй стратегічній меті – стати членом Європейського Союзу.

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