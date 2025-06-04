У Пакистані застрелили 17-річну зірку TikTok: дівчина відмовляла переслідувачу

У столиці Пакистану Ісламабаді вбито 17-річну тіктокерку Сану Юсаф. За словами поліції, дівчину застрелив 22-річний чоловік, який неодноразово намагався вийти з нею на зв’язок та отримував відмову.

Сталкер вбив TikTok-блогерку в Пакистані

Трагедія сталася ввечері 3 червня у будинку дівчини. За інформацією правоохоронців, підозрюваний кілька годин чатував біля її оселі, перш ніж скоїв злочин.

– Це був випадок повторних відмов. Хлопець знову і знову намагався зв’язатися з нею, – заявив керівник поліції Ісламабада Сеєд Алі Насір Різві, додавши, що це було “жорстоке та холоднокровне вбивство”.

Сана Юсаф, яка лише тиждень тому відсвяткувала 17-річчя, мала понад мільйон підписників на різних соціальних платформах. Її акаунт TikTok налічував більше ніж 800 тис. фоловерів. Дівчина публікувала відео з ліпсинками, поради з догляду за шкірою та рекламу косметичних засобів.

Зараз дивляться

Останнє відео на її сторінці з’явилося за кілька годин до загибелі. На ньому Сана розрізала торт із нагоди дня народження.

Підписники залишають під роликом численні коментарі зі словами суму та вимогами справедливого покарання для вбивці.

Напади на жінок в Пакистані

Правозахисні організації неодноразово наголошували на поширеності насильства проти жінок у Пакистані. У країні відомі численні випадки нападів після відмов у стосунках чи шлюбі.

Так, у 2021 році суспільством сколихнуло жорстоке вбивство 27-річної Нур Мукадам, яку обезголовив її хлопець після того, як вона відхилила його пропозицію. Він був засуджений до смертної кари.

У 2016 році студентка Хадіджа Сідіккі дивом вижила після того, як її ексбойфренд завдав їй 23 ножових поранень.

Фото: Сана Юсуф, Pexels

Джерело : CBS News

Пов'язані теми:

Якщо побачили помилку, будь ласка, виділіть фрагмент тексту і натисніть Ctrl+Enter.