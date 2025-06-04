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Тетяна Штерєва, редакторка розділу Стиль життя
4 хв.

У Пакистані застрелили 17-річну зірку TikTok: дівчина відмовляла переслідувачу

в Пакистані сталкер застрелив тіктокерку

У столиці Пакистану Ісламабаді вбито 17-річну тіктокерку Сану Юсаф. За словами поліції, дівчину застрелив 22-річний чоловік, який неодноразово намагався вийти з нею на зв’язок та отримував відмову.

Сталкер вбив TikTok-блогерку в Пакистані

Трагедія сталася ввечері 3 червня у будинку дівчини. За інформацією правоохоронців, підозрюваний кілька годин чатував біля її оселі, перш ніж скоїв злочин.

– Це був випадок повторних відмов. Хлопець знову і знову намагався зв’язатися з нею, – заявив керівник поліції Ісламабада Сеєд Алі Насір Різві, додавши, що це було “жорстоке та холоднокровне вбивство”.

Сана Юсаф, яка лише тиждень тому відсвяткувала 17-річчя, мала понад мільйон підписників на різних соціальних платформах. Її акаунт TikTok налічував більше ніж 800 тис. фоловерів. Дівчина публікувала відео з ліпсинками, поради з догляду за шкірою та рекламу косметичних засобів.

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Останнє відео на її сторінці з’явилося за кілька годин до загибелі. На ньому Сана розрізала торт із нагоди дня народження.

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Підписники залишають під роликом численні коментарі зі словами суму та вимогами справедливого покарання для вбивці.

Напади на жінок в Пакистані

Правозахисні організації неодноразово наголошували на поширеності насильства проти жінок у Пакистані. У країні відомі численні випадки нападів після відмов у стосунках чи шлюбі.

Так, у 2021 році суспільством сколихнуло жорстоке вбивство 27-річної Нур Мукадам, яку обезголовив її хлопець після того, як вона відхилила його пропозицію. Він був засуджений до смертної кари.

У 2016 році студентка Хадіджа Сідіккі дивом вижила після того, як її ексбойфренд завдав їй 23 ножових поранень.

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Фото: Сана Юсуф, Pexels

Джерело: CBS News

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