У Пакистані застрелили 17-річну зірку TikTok: дівчина відмовляла переслідувачу
У столиці Пакистану Ісламабаді вбито 17-річну тіктокерку Сану Юсаф. За словами поліції, дівчину застрелив 22-річний чоловік, який неодноразово намагався вийти з нею на зв’язок та отримував відмову.
Сталкер вбив TikTok-блогерку в Пакистані
Трагедія сталася ввечері 3 червня у будинку дівчини. За інформацією правоохоронців, підозрюваний кілька годин чатував біля її оселі, перш ніж скоїв злочин.
– Це був випадок повторних відмов. Хлопець знову і знову намагався зв’язатися з нею, – заявив керівник поліції Ісламабада Сеєд Алі Насір Різві, додавши, що це було “жорстоке та холоднокровне вбивство”.
Сана Юсаф, яка лише тиждень тому відсвяткувала 17-річчя, мала понад мільйон підписників на різних соціальних платформах. Її акаунт TikTok налічував більше ніж 800 тис. фоловерів. Дівчина публікувала відео з ліпсинками, поради з догляду за шкірою та рекламу косметичних засобів.
Останнє відео на її сторінці з’явилося за кілька годин до загибелі. На ньому Сана розрізала торт із нагоди дня народження.
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Підписники залишають під роликом численні коментарі зі словами суму та вимогами справедливого покарання для вбивці.
Напади на жінок в Пакистані
Правозахисні організації неодноразово наголошували на поширеності насильства проти жінок у Пакистані. У країні відомі численні випадки нападів після відмов у стосунках чи шлюбі.
Так, у 2021 році суспільством сколихнуло жорстоке вбивство 27-річної Нур Мукадам, яку обезголовив її хлопець після того, як вона відхилила його пропозицію. Він був засуджений до смертної кари.
У 2016 році студентка Хадіджа Сідіккі дивом вижила після того, як її ексбойфренд завдав їй 23 ножових поранень.