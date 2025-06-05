Американський пілот врятував британський спецназ акустичним ударом з F-16

Американський льотчик прийняв нестандартне рішення і здійснив унікальну операцію, яка увійшла в аннали сучасної військової тактики, щоб допомогти своїм побратимам.

Про це повідомляє Арміяінформ.

Як F-16 без єдиного пострілу врятував 52 спецпризначенців

Під час початкової фази операції Свобода Іраку 30 березня 2003 року, біля іракського міста Басра, 52 спецпризначенці британської SAS потрапили в оточення з боку майже 500 ворожих солдатів.

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Із позицій, недостатньо укріплених для оборони, британці запросили авіапідтримку, щоб уникнути повного знищення.

На виклик відповіли два винищувачі F-16C Fighting Falcon 510 ескадрильї, що діяли з бази Алі аль-Салем у Кувейті.

Один із пілотів — підполковник ВПС США Едвард Лінч — зіткнувся з критичною ситуацією: складні погодні умови, пилова буря та низька хмарність перешкоджали точному наведенню, і будь-який удар по супротивнику міг загрожувати життю союзників.

Уникнувши ризику помилки, Лінч обрав сміливу та креативну стратегію. Він спрямував свій винищувач у стрімке піке та на висоті близько 900 метрів прорвав звуковий бар’єр.

Потужний звуковий удар — акустичний вибух — сколихнув поле бою. Іракські сили, вважаючи, що почалося масоване бомбардування, хаотично відступили.

Це дало змогу британським спецпризначенцям без втрат залишити небезпечну зону.

Під час маневру ворожа ППО запустила ракету по F-16, однак льотчик уникнув ураження завдяки використанню теплових пасток.

Його напарник залишався на висоті та контролював ситуацію, готовий у разі потреби втрутитись.

Командування ВПС США висловило найвищу оцінку нестандартному мисленню Едварда Лінча, відзначивши цю операцію як приклад блискучого застосування психологічного тиску та креативних тактик у сучасному бою.

Цей випадок, який нині вивчається у військових академіях, наочно демонструє, що навіть у критичних ситуаціях інноваційні рішення можуть мати вирішальне значення.

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