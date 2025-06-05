Бюджет Трампа на трильйони доларів: чому Маск розкритикував “великий прекрасний закон”

22 травня 2025 року Палата представників США, де більшість мають республіканці, прийняла амбітний бюджетний законопроєкт президента Дональда Трампа, яку визначили як One Big Beautiful Bill Act – Один великий прекрасний законопроєкт.

Цей документ став центральною темою політичних дискусій і гострої критики, зокрема з боку американського мільярдера Ілона Маска.

Детальніше про новий бюджетний законопроєкт Трампа, а також про його наслідки – читайте у матеріалі Фактів ICTV.

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Що передбачає бюджетний законопроєкт Трампа

Згідно з інформацією The Guardian, однією з ключових частин бюджетного законопроєкту США є продовження податкових пільг, ухвалених під час першого президентського терміну Трампа.

Нагадаємо, у 2017 році він підписав закон про зниження податків і стимулювання зайнятості, який знизив податкове навантаження і збільшив стандартні податкові вирахування. Найбільше ці пільги вигідні заможним американцям.

Термін дії цих положень спливає наприкінці цього року, проте новий законопроєкт, відомий як One Big Beautiful Bill Act, пропонує зробити їх постійними.

Крім того, він передбачає тимчасове – до 2028 року – збільшення стандартного відрахування: на $1 тис. для фізичних осіб, на $1,5 тис. для глав родин і на $2 тис. для подружніх пар.

Водночас One Big Beautiful Bill Act містить такі пункти:

Тимчасові податкові знижки.

Бюджетний законопроєкт Трампа передбачає нові податкові пільги, зокрема з’явиться можливість списувати доходи від чайових, понаднормових годин роботи, а також відсотки за кредитами на автомобілі, зібрані в США.

Особи віком від 65 років зможуть скористатися додатковим податковим відрахуванням у розмірі $4 тис., якщо їхній скоригований валовий дохід не перевищує $75 тис. для самотніх платників або $150 тис. для подружніх пар.

Проте всі ці пільги діятимуть лише до кінця 2028 року, тобто до завершення президентського терміну Дональда Трампа.

Мільярди на депортації та стіна на кордоні.

За планом Трампа з видворення нелегальних іммігрантів, міграційна служба (ICE) отримає $45 млрд на утримання затриманих, $14 млрд на депортації та додаткові мільярди на найм 10 тис. нових агентів до 2029 року.

Понад $50 млрд планують витратити на нові прикордонні споруди, включно зі стіною на кордоні з Мексикою.

Іммігранти, які хочуть попросити притулок або звернутися до імміграційних судів, зіткнуться з численними новими зборами, що, за словами захисників, можуть фактично завадити їм в’їхати до країни.

Соціальні програми – під скорочення.

Щоб частково компенсувати величезні витрати, Республіканська партія планує знизити фінансування ключових соціальних програм, зокрема Medicaid (медична допомога малозабезпеченим) та SNAP (програма допомоги на харчування). До того ж одержувачам допомоги пропонують нові вимоги щодо працевлаштування.

Як пише The Washington Post, республіканці кажуть, що їхні пропозиції допоможуть зміцнити Medicaid і інші програми, борючись із марнотратством і шахрайством, щоб підтримувати тих, хто дійсно потребує допомоги, особливо жінок і дітей.

Однак лідер демократів у Сенаті Чак Шумер назвав це фальшивими твердженнями і заявив, що республіканці намагаються скасувати Obamacare, оскільки більшість штатів розширили Medicaid, щоб допомагати більшій кількості людей.

Скасування “зелених” пільг Байдена.

Бюджетний законопроєкт Трампа передбачає поступове скасування податкових пільг, які були запроваджені за часів президенства Джо Байдена.

У США цього року скасують кредити на екологічні авто, а пільги для вітрової та сонячної енергетики будуть доступні лише для проєктів, що почнуть будівництво через 60 днів після ухвалення законопроєкту та завершаться до 2028 року.

Податкові пільги для виробництва чистої енергії скасують до 2031-го, а люди, які хочуть оновити свої будинки енергоефективними приладами, не зможуть отримати субсидії після кінця цього року.

Наслідки бюджетного законопроєкта Трампа

Нові податкові пільги та збільшені витрати суттєво вплинуть на бюджет. За оцінками Бюджетного управління Конгресу (англ. Congressional Budget Office (CBO)), бюджетний дефіцит може зрости на $2,4 трлн за 10 років.

Загалом же частина податкових пільг, передбачена законопроєктом, збільшить дефіцит на майже $3,8 трлн.

Одночасно уряд планує збільшити ліміт державного боргу на $4 трлн. Раніше міністр фінансів Скотт Бессент попередив, що уряд досягне цього ліміту вже в серпні, тож якщо не підвищити його, може очікуватися дефолт, що спричинить фінансову кризу.

Крім того, новий бюджетний законопроєкт США зі скорочення соцпрограм призведе до втрати медичного страхування у близько 7,8 млн людей. Серед них – 5,2 млн дорослих без інвалідності до 65 років, які потрапляють під нові вимоги до роботи, а також 1,4 млн людей без легального статусу.

Ще 400 тис. втратять страхове покриття через скасування податку на медичних працівників, який важливий для фінансування сільських лікарень.

Бюджетний конгрес раніше оцінював, що через зміни до програми SNAP майже на 4 млн менше людей щомісяця отримуватимуть продовольчі талони. Це пов’язано з новими вимогами до роботи для деяких літніх людей і батьків школярів.

Ставлення у США до нового бюджетного законопроєкту Трампа

Лідери республіканців у Конгресі продовжують наполягати на прийнятті масштабного законопроєкту, який назвали One Big Beautiful Bill Act.

Лідер більшості в Сенаті Джон Тун заявив, що закон має покращити життя американців і пообіцяв домогтися його прийняття “так чи інакше”. Проте демократи продовжують активно виступати проти законопроєкту.

Особливо жорстко розкритикував новий бюджетний законопроєкт Трампа американський мільярдер Ілон Маск, назвавши закон “огидною мерзотою”.

– Вибачте, але я більше не можу цього терпіти. Цей масивний і обурливий законопроєкт про витрати Конгресу – це огидна мерзота. Ганьба тим, хто за нього проголосував: ви знаєте, що вчинили неправильно. Ви знаєте, – заявив Маск.

Axios пише, що різкі заяви глави компанії Tesla стали несподіванкою для команди Трампа та додали напруженості. Хоча Маск і раніше критикував бюджетний законопроєкт Трампа, зараз його риторика стала менш стриманою.

– Ілон був неймовірно розлючений, – повідомило одне джерело Axios.

Маск, чиї бізнесові інтереси можуть постраждати від скорочення пільг на зелену енергетику, закликав виборців тиснути на конгресменів і сенаторів, вимагаючи зняти законопроєкт.

Тож One Big Beautiful Bill Act викликає більше запитань, ніж відповідей. Імовірно, що Сенат внесе зміни до бюджетного законопроєкту США, тому деякі положення цього документа можуть змінитися.

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