До США не зможуть потрапити громадяни 12 країн: Трамп підписав указ

Президент США Дональд Трамп підписав указ, яким забороняє або обмежує в’їзд до країни для громадян низки держав. За його словами, це пов’язано з безпекою Сполучених Штатів і боротьбою з тероризмом.

Трамп заборонив деяким громадянам в’їзд до США

Згідно з указом, повністю заборонено в’їзд громадянам 12 країн, а саме Афганістану, Ірану, Лівії, Сомалі, Судану, Ємену, М’янми, Гаїті, Республіки Конго, Еритреї, Екваторіальної Гвінеї та Чаду.

Ще для семи країн, таких як Куба, Венесуела чи Туркменістан, діятимуть часткові обмеження.

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Обмеження не стосуються тих, хто вже має візи, є постійним жителем США або приїжджає з важливих причин, пов’язаних з інтересами Америки.

– Ми відновимо заборону на поїздки для окремих громадян, і не дозволимо радикальним ісламським терористам в’їжджати в нашу країну, це рішення вже було підтримано Верховним судом, – зазначив Трамп.

В указі йдеться, що встановлені обмеження потрібні для того, щоб:

налагодити співпрацю з іншими країнами;

стежити за дотриманням імміграційних правил США;

підтримувати зовнішню політику, національну безпеку і боротьбу з тероризмом.

У Білому домі заявили, що нова заборона на в’їзд є виконанням передвиборчої обіцянки Трампа про захист американців від небезпечних іноземців, які можуть становити загрозу для країни.

– Президент Трамп виконує свою обіцянку захистити американців від небезпечних іноземних суб’єктів, які хочуть приїхати в нашу країну і завдати нам шкоди. Ці обмеження, що ґрунтуються на здоровому глузді, стосуються окремих країн і включають місця, де немає належної перевірки, де спостерігається високий рівень перевищення терміну перебування за візою або де не надається інформація про осіб і загрози, – написала заступниця прессекретаря Білого дому Абігейл Джексон у соцмережі X.

4 червня Трамп заявив у відеозверненні, що список країн із забороною на в’їзд можуть розширити, адже загрози з’являються по всьому світу. За його словами, США не пускатимуть тих, хто може становити загрозу, і зроблять усе, щоб захистити країну.

“We cannot have open migration from any country where we cannot safely and reliably vet and screen… That is why today I am signing a new executive order placing travel restrictions on countries including Yemen, Somalia, Haiti, Libya, and numerous others.” –President Trump pic.twitter.com/ER7nGM4TO2 — The White House (@WhiteHouse) June 4, 2025

Як повідомили в Білому домі, нові правила набудуть чинності 9 червня о 00:01.

CNN нагадує, що під час свого першого президентського терміну Трамп уже вводив заборону на в’їзд для громадян семи переважно мусульманських країн. Тоді це рішення оскаржували в суді. Пізніше, 2021 року, президент Джо Байден скасував ці обмеження.

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