До США не зможуть потрапити громадяни 12 країн: Трамп підписав указ

Президент США Дональд Трамп підписав указ, яким забороняє або обмежує в’їзд до країни для громадян низки держав. За його словами, це пов’язано з безпекою Сполучених Штатів і боротьбою з тероризмом.

Згідно з указом, повністю заборонено в’їзд громадянам 12 країн, а саме Афганістану, Ірану, Лівії, Сомалі, Судану, Ємену, М’янми, Гаїті, Республіки Конго, Еритреї, Екваторіальної Гвінеї та Чаду.

Ще для семи країн, таких як Куба, Венесуела чи Туркменістан, діятимуть часткові обмеження.

Обмеження не стосуються тих, хто вже має візи, є постійним жителем США або приїжджає з важливих причин, пов’язаних з інтересами Америки.

В указі йдеться, що встановлені обмеження потрібні для того, щоб:

У Білому домі заявили, що нова заборона на в’їзд є виконанням передвиборчої обіцянки Трампа про захист американців від небезпечних іноземців, які можуть становити загрозу для країни.

– Президент Трамп виконує свою обіцянку захистити американців від небезпечних іноземних суб’єктів, які хочуть приїхати в нашу країну і завдати нам шкоди. Ці обмеження, що ґрунтуються на здоровому глузді, стосуються окремих країн і включають місця, де немає належної перевірки, де спостерігається високий рівень перевищення терміну перебування за візою або де не надається інформація про осіб і загрози, – написала заступниця прессекретаря Білого дому Абігейл Джексон у соцмережі X.

4 червня Трамп заявив у відеозверненні, що список країн із забороною на в’їзд можуть розширити, адже загрози з’являються по всьому світу. За його словами, США не пускатимуть тих, хто може становити загрозу, і зроблять усе, щоб захистити країну.

“We cannot have open migration from any country where we cannot safely and reliably vet and screen… That is why today I am signing a new executive order placing travel restrictions on countries including Yemen, Somalia, Haiti, Libya, and numerous others.” –President Trump pic.twitter.com/ER7nGM4TO2

