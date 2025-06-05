Грем: Сенат готує більше інструментів для Трампа проти Путіна, і це буде не “пряник”

Американський сенатор-республіканець Ліндсі Грем заявив, що Сенат США готовий надати президенту Дональду Трампу більше важелів впливу на главу Кремля Володимира Путіна, зважаючи на його дії.

Про це він повідомив у своєму дописі в соцмережі X.

– Зрозуміло, що, з огляду на поведінку Путіна і його відмову бути розсудливим, Сенат скоро надасть президенту Дональду Трампу ще більше інструментів у його арсеналі, і це буде не пряник, – написав сенатор.

Грем також наголосив, що завжди вважав Дональда Трампа “єдиною людиною, – яка може закінчити війну між Росією та Україною чесно і справедливо”.

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Він висловив підтримку спробам Трампа “вступити у позитивний контакт із Путіним, щоб спробувати змусити його сісти за стіл переговорів”.

– Я завжди підтримував такий підхід, але для встановлення миру потрібні партнери, готові до цього, – підсумував сенатор.

Санкційний законопроєкт із 500% митом

Паралельно з цими заявами Ліндсі Грем разом із сенатором-демократом Річардом Блументалем розробили законопроєкт, що передбачає введення 500% тарифів на імпорт до США з країн, які купують російську нафту, газ, уран та іншу продукцію.

Документ вже підтримали понад 80 сенаторів, що може забезпечити йому стійкість до вето.

– Багато країн все ще купують російську нафту і газ, але менше. Деякі європейські країни все ще мають відносини з Росією, але вони були дуже корисними для України. Тому я хочу виключити їх, – зазначив Грем, коментуючи можливі винятки із законопроєкту.

За його словами, винятки стосуватимуться країн, які надали значну допомогу Україні.

– Ті, хто допомагав Україні, суттєво допомагав, отримають виняток. Іншими словами, ви стимулюватимете допомогу Україні, – пояснив сенатор.

Законопроєкт також може мати серйозні наслідки для таких країн, як Індія, яка має тісні зв’язки з Москвою й активно купує російську нафту.

Грем зауважив, що хоча Індія не надає військової підтримки Україні, вона дозволяє європейським країнам закуповувати індійські боєприпаси для ЗСУ.

– Я кажу Китаю: “Якщо ви не хочете 500-відсоткового тарифу, допоможіть Україні”, – додав сенатор.

Грем також повідомив, що перебуває в постійному контакті з Дональдом Трампом щодо цього законопроєкту.

Республіканці чекають зеленого світла від Трампа, перш ніж виносити документ на голосування.

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