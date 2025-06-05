Мерц подарував Трампу родинне свідоцтво діда, народженого у Баварії

Канцлер Німеччини Фрідріх Мерц під час першого робочого візиту на цій посаді до США привіз незвичний подарунок для американського лідера Дональда Трампа.

Мерц вручив Трампу свідоцтво про народження діда президента США. Це сталося в Овальному кабінеті Білого дому.

Мерц подарував Трампу свідоцтво діда

Канцлер ФРН подарував Трампу свідоцтво про народження його діда Фрідріха, який народився в 1869 році в Кальштадті, Рейнланд-Пфальц. Документ помістили під скло та обрамили золотою рамкою.

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Президент Трамп сказав, що дуже вдячний Мерцу за такий подарунок.

Germany’s Chancellor Merz presented Trump the birth certificate of his German grandfather, Friedrich Trump. It was a clever jab to remind Trump he’s a German immigrant. pic.twitter.com/uTTDQ8sfAT — Anonymous (@YourAnonCentral) June 5, 2025

Під час зустрічі Мерц та Трамп мали обговорити низку питань, зокрема війну в Україні, торгівлю та витрати НАТО.

Що відомо про Фрідріха Трампа

Як зазначив Мерц, дід Трампа народився в 1869 році. Фрідріх Мерц родом із баварського містечка Карлштадт, яке тоді було частиною Королівства Баварія.

Він емігрував до США у 1885 році, щоб уникнути обов’язкової військової служби, і спершу оселився в Нью-Йорку, який тоді переживав великий приплив німецьких іммігрантів.

Під час золотої лихоманки на Клондайку, він вирушив на захід, до канадської території Юкон, де керував ресторанами та готелями, які обслуговували золотошукачів.

Як пише BBC, у 1901 році, він повернувся до Німеччини, але був депортований і повернувся до США зі своєю тодішньою дружиною Елізабет Кріст.

Після цього він почав створювати імперію нерухомості, яка зробила сім’ю відомою і яку згодом розширив його син Фред – батько президента Трампа. Фрідріх Трамп помер у 1918 році під час пандемії іспанського грипу.

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