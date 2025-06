Мерц подарував Трампу родинне свідоцтво діда, народженого у Баварії

Канцлер Німеччини Фрідріх Мерц під час першого робочого візиту на цій посаді до США привіз незвичний подарунок для американського лідера Дональда Трампа.

Мерц вручив Трампу свідоцтво про народження діда президента США. Це сталося в Овальному кабінеті Білого дому.

Канцлер ФРН подарував Трампу свідоцтво про народження його діда Фрідріха, який народився в 1869 році в Кальштадті, Рейнланд-Пфальц. Документ помістили під скло та обрамили золотою рамкою.

Президент Трамп сказав, що дуже вдячний Мерцу за такий подарунок.

Germany’s Chancellor Merz presented Trump the birth certificate of his German grandfather, Friedrich Trump.

It was a clever jab to remind Trump he’s a German immigrant. pic.twitter.com/uTTDQ8sfAT

— Anonymous (@YourAnonCentral) June 5, 2025