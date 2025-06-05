Німеччина потребує ще 60 тис. військових через нові цілі НАТО — Пісторіус

З огляду на російську загрозу, НАТО має намір масштабно розширити свій оборонний потенціал.

Аби виконати цілі НАТО, Бундесвер потребує щонайменше 50–60 тисяч військовослужбовців.

Про це він повідомив міністр оборони Німеччини Борис Пісторіус.

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Дефіцит військових

— Нам знадобиться приблизно на 50 000-60 000 солдатів більше, ніж наразі, але ле лише приблизна оцінка, — наголосив Пісторіус.

Збільшення чисельності Збройних сил Німеччини пов’язане з переглядом стратегічних орієнтирів НАТО, яке, за словами генсека Альянсу Марка Рютте, готується до суттєвого посилення систем колективної оборони на тлі постійної загрози з боку Росії.

Пріоритети — протиповітряна та протиракетна оборона, далекобійні озброєння, логістика та сильні сухопутні сили.

Попри спроби збільшити німецьку армію, показники збройних сил були надто низькими.

У 2023 році Пісторіус представив оновлену модель національної оборони: загальна мета — 460 000 осіб, зокрема 203 000 у регулярних військах, 60 000 резервістів і до 200 000 нових резервістів.

Утім, нині розглядається варіант збільшити частку діючих військових і зменшити резерв.

Ці виклики поновили дискусії про відновлення елементів обов’язкової військової служби.

Новопризначений парламентський комісар з питань збройних сил Геннінг Отте (ХДС) заявив, що майже неможливо виконати вимоги НАТО без запровадження принаймні часткового призову.

Водночас він закликав Міністерство оборони розробити реалістичну та гнучку модель, яка дозволила б залучити молодь без надмірного адміністративного тиску.

Джерело : Spiegel

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