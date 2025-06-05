Після Павутини РФ перемістила Ту-160 за 6,6 тис. км від України

На свіжих супутникових знімках авіабази та цивільного аеропорту Анадырь (Угольный) на Чукотці вперше зафіксовано російський стратегічний бомбардувальник Ту-160.

Його перемістили туди після масштабної спецоперації Павутина, яка відбулася 1 червня. Тоді СБУ уразила 41 ворожий літак, зокрема розвідник А-50 та стратегічні бомбардувальники Ту-95 і Ту-22М3, які регулярно атакували українські міста.

Про це пише Defense Express.

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Ракетоносець Ту-160 перемістили за 6,6 тис. км від України

Авіабаза в Анадирі розташована на крайньому сході Росії, за понад 6,6 тис. кілометрів від України та за 500 км від США.

Появу Ту-160 на цій локації зафіксували на знімку супутника Sentinel від Європейського космічного агентства за 4 червня. Хоча знімок має обмежену роздільну здатність, характерна форма літака з “розпластаним” фюзеляжем і великим розмахом крил (до 55,7 м) дала змогу впевнено ідентифікувати саме Ту-160.

На кадрах від 2 червня цього літака ще не було на базі. Ба більше , супутниковий моніторинг за останні кілька місяців показує, що росіяни до цього не розміщували в Анадирі стратегічну авіацію. Такі випадки траплялися раніше лише в рамках навчань ВКС РФ, зокрема у 2024 році.

Найімовірнішою причиною перекидання Ту-160 на Чукотку аналітики вважають спробу врятувати літак від повторної атаки з боку українських Сил оборони.

Уразливість російської стратегічної авіації

І річ не тільки в географічній віддаленості. Хоча відстань у 6,6 тис. кілометрів і справді значна, сучасні безпілотники здатні уражати цілі на такій дистанції, тим більше, якщо їх доставляють вантажівками ближче до місця запуску.

У випадку з Анадиром це майже неможливо. У цей населений пункт немає доріг. Дістатися туди можна лише літаком або морем. Наявні маршрути – лише тимчасові напрямки для експедицій на всюдиходах.

У 2012 році Росія розпочала будівництво автотраси Колима – Анадир, яку планували завершити до кінця 2024 року. Однак станом на кінець минулого року введено в експлуатацію лише 230 км із запланованих 2,3 тис. – лише 10% за 10 років.

Якщо збережеться нинішній темп у приблизно 10 км на рік, траса буде готова не раніше, ніж за 200 років.

Саме тому вибір авіабази в Анадирі може бути спробою створити умовно безпечне укриття для цінного літака. Однак реальне бойове застосування Ту-160 з цієї точки для ударів по Україні малоймовірне.

Через надто велику відстань та обмежену логістику такий варіант практично неефективний. Та й самі атаки за участі Ту-160 були поодинокими: останні з них зафіксовані 18 травня 2023 року, 17 листопада 2024 року та 26 травня 2025 року.

Таким чином, переміщення Ту-160 на крайній схід Росії – радше сигнал про вразливість російської стратегічної авіації, ніж демонстрація сили.

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