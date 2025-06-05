У Мар-а-Лаго знову затримали чоловіка, який мріє про весілля з онукою Трампа

Кай Медісон Трамп — найстарша онука Дональда Трампа, дочка Дональда Трампа-молодшого та Ванесси Гейдон. Вона народилася 12 травня 2007 року в Нью-Йорку. Кай активно захоплюється гольфом і веде популярні соцмережі, де ділиться особистими моментами, сімейними фото та спортивними успіхами.

Факти ICTV дізнавалися про деталі проникнення у маєток Трампа Мар-а-Лаго у Флориді та пошуки прихильником його онуки Кай.

Спроба проникнення до Мар-а-Лаго: фанат шукав Кай



3 червня 2025 року в маєток Трампа Мар-а-Лаго у Флориді проник 23-річний житель Техасу Ентоні Томас Рейєс. Чоловік переліз через огорожу пізно вночі, заявивши, що хоче “проповідувати Євангеліє” і має намір одружитися з Кай Трамп. Це вже була його друга спроба — перша відбулася 31 грудня 2024-го.

Зараз дивляться

Ентоні Томас Рейєс, 23-річний житель Техасу, вже не вперше потрапляє в поле зору поліції. Його нещодавній арешт 3 червня 2025 року за несанкціоноване проникнення на територію маєтку Мар-а-Лаго став другим подібним випадком.

У 2019 році в Остіні його заарештували за порушення місцевої заборони на кемпінг — він відмовився демонтувати намет, встановлений у громадському місці, попри неодноразові вимоги поліції.

На момент інциденту Дональд Трамп перебував у Вашингтоні, а маєток був зачинений. Порушника затримала Секретна служба США і передала поліції округу Палм-Біч. Йому висунули обвинувачення в незаконному проникненні, встановили заставу у $50 000 і заборонили наближатися до родини Трампа чи володіти зброєю.

Онука Трампа Кай — юна зірка соцмереж і гольфу

18 річна Кай Трамп привернула до себе увагу після участі у Республіканському національному з’їзді 2024 року, де публічно підтримала дідуся. Вона має понад мільйон підписників на YouTube і активну аудиторію в TikTok та Instagram.

У її контенті — спортивне життя, родинні події та особисті роздуми. Кай планує вступ до Університету Маямі та продовження спортивної кар’єри.

Безпека публічних осіб — знову у фокусі

Цей інцидент ще раз продемонстрував важливість посилених заходів охорони для відомих родин, зокрема їхніх неповнолітніх і молодих представників. Служби безпеки США переглядають протоколи охорони об’єктів, як-от Мар-а-Лаго, що має федеральний захист. Не виключено, що Рейєс отримає додаткові звинувачення на федеральному рівні.

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Фото: Скрин з відео

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