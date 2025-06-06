Нідерланди передали Чехії дзвін, переплавлений з уламків російських снарядів

Королева Нідерландів Максима передала Дзвін Свободи церкві Святого Спасителя в Празі. Для його виготовлення використали уламки снарядів, якими Росія обстрілювала Україну.

Подарунок став знаком солідарності з українським народом. Церемонія передання дзвону відбулася за участі президента Чехії Петра Павела та його дружини Єви.

Королева Нідерландів підтримала Україну

Дзвін виготовила королівська ливарня Royal Eijsbouts. У виробництві використали фрагменти снарядів та іншого озброєння, випущеного по території України.

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– У цьому дзвоні багато символізму. Це дуже особливий проєкт для нас. Перетворити матеріал, створений для насильства, на щось мирне – чудова ідея, – прокоментував витвір власник ливарні Йоост Ейсбаутс.

Дзвін Свободи встановлять на вежі церкви Святого Спасителя в центрі Праги. Він замінить один з історичних дзвонів, які були вилучені під час Першої світової війни австро-угорською армією та перероблені на метал, що пішов на військові потреби.

Передання дзвона стала однією з головних подій офіційного візиту нідерландського королівського подружжя до Чехії. Проте король Віллем-Александр змушений був достроково повернутися до Нідерландів через політичну кризу в країні – напередодні стало відомо про розпуск уряду.

Нагадаємо, днями Нідерланди оголосили про новий пакет військової допомоги Україні у розмірі €400 млн, що спрямують на посилення морської безпеки у державі.

Джерело : AP News

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