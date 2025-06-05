Суперечка Трампа і Маска: SpaceX починає виведення з експлуатації космічного корабля Dragon

Аерокосмічне приватне підприємство SpaceX негайно починає виведення з експлуатації свого космічного корабля Dragon через заяви президента США Дональда Трампа, наголосив мільярдер Ілон Маск.

Про це Ілон Маск заявив на тлі суперечки з Дональдом Трампом, яка почала зростати останніми днями.

Що відомо про суперечку Трампа з Маском

Маск стверджує, що Трамп нібито має зв’язки із засудженим сексуальним злочинцем та фінансистом Джеффрі Епштейном.

Зараз дивляться

– Час скинути справді велику бомбу. Трамп фігурує у файлах Епштейна. Це справжня причина, чому їх не оприлюднили, – написав Маск у соціальній мережі X.

За кілька хвилин Маск додав, що нібито правда вийде назовні.

Звинувачення мільярдера пролунало через кілька хвилин після того, як Трамп пригрозив скасувати урядові контракти США з компаніями Маска, таким чином розпаливши ворожнечу між двома колишніми союзниками.

– Найпростіший спосіб заощадити гроші в нашому бюджеті мільярди доларів – це припинити урядові субсидії та контракти Ілона. Мене завжди дивувало, що Байден цього не зробив, – стверджує Трамп.

Імена впливових людей, раніше пов’язаних з Епштейном, який покінчив життя самогубством у в’язниці на Мангеттені у 2019 році, згадувалися в судових документах, пов’язаних з десятиліттями сексуального насильства з його боку.

Ще до свого обрання на посаду президента США в листопаді, Трамп заявив, що не матиме проблем з оприлюдненням файлів, пов’язаних з Епштейном, до чого закликали деякі законодавці та багато користувачів соціальних мереж після його смерті.

Минулого року Трамп заперечив будь-який зв’язок з Епштейном.

– Я ніколи не був у літаку Епштейна чи на його дурному острові. Проти штучного інтелекту слід розробити суворі закони. Це буде великою та дуже небезпечною проблемою в майбутньому, – писав тоді Трамп у соцмережах.

Крім цього, нещодавно Маск різко розкритикував податкову ініціативу Трампа – законопроєкт про витрати, який збільшує бюджетний дефіцит.

Джерело : The Hill

Пов'язані теми:

Якщо побачили помилку, будь ласка, виділіть фрагмент тексту і натисніть Ctrl+Enter.