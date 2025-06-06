Українські дрони вразили літаки Ту-95 у момент найвищої готовності – розвідка Естонії

Українські безпілотники завдали ударів по російських стратегічних бомбардувальниках Ту-95, які активно використовувалися для атак на Україну.

Про це повідомив полковник Антс Ківісельг, керівник Розвідувального центру Сил оборони Естонії, пише ERR.

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Як зазначає Служба безпеки України, масштабна спецоперація проти російської авіації відбулася 1 червня. За її підсумками було виведено з ладу понад 40 літаків на військових базах РФ.

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Україна завдала ударів по щонайменше п’яти стратегічних аеродромах на території Росії. За словами Ківісельга, як мінімум сім дальніх бомбардувальників було повністю знищено, ще два – отримали пошкодження.

– Пошкоджені літаки готувалися до виконання бойових завдань. Таким чином, удар було завдано по стратегічній авіації Росії в момент її найвищої бойової готовності, – наголосив Ківісельг під час брифінгу в Міністерстві оборони Естонії.

Він також зауважив, що відновлення втрат потребуватиме від Росії значних ресурсів.

– Перш за все, це означає посилення внутрішніх заходів безпеки і заходів щодо захисту військ, – додав полковник.

На його думку, особливу важливість має той факт, що Україна змогла одночасно провести кілька операцій у найвіддаленіших регіонах РФ. Це, за словами Ківісельга, стало сильним попередженням для путінського режиму та свідченням про реальний потенціал тиску на Росію задля її примусу до справжніх мирних переговорів.

У відповідь на ці дії, Росія завдала масованого удару по території України, використавши 407 ударних дронів і 44 ракети. За словами Ківісельга, такі дії лише демонструють слабкість Росії і її неспроможність ефективно реагувати на виклики.

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